Пожарный кризис во Франции: Макрон созывает экстренное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией (видео)

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести межведомственное кризисное совещание. Оно будет посвящено лесным пожарам, охватившим ряд регионов страны.

Из-за этой экстренной встречи пришлось отменить запланированный обед главы государства с членами правительства и их супругами. Об этом сообщает BFMTV.

Совещание под председательством президента начнётся в 10:00 утра по парижскому времени в Министерстве внутренних дел. Параллельно с этим Министерство экономики Франции в понедельник созовёт экстренную встречу с представителями туристической, энергетической, телекоммуникационной и страховой отраслей, чтобы оценить последствия пожаров в департаментах Ланды и Жиронда и обсудить возможные меры поддержки пострадавших секторов.

В этой встрече примут участие министры экономики и торговли. Главная цель — подвести итоги текущей ситуации, определить первоочередные потребности и обеспечить бесперебойное функционирование экономики в пострадавших регионах.

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К второму этапу совещания присоединятся профильные отраслевые федерации, представители туристического, энергетического и телекоммуникационного секторов, страховые компании, а также министры энергетики, промышленности и цифровых технологий.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как во Франции бушуют "апокалиптические" лесные пожары. Люди оказались в кольце огня, поэтому их пришлось эвакуировать на лодках.

Впоследствии стало известно, что Францию и Испанию накрыла новая волна масштабных пожаров. В настоящее время в Мадриде объявлено чрезвычайное положение, а во Франции десятки тысяч человек покинули юго-запад страны.