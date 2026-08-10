Сначала жара до +34, а потом "посвежеет": Диденко рассказала, какой будет погода на этой неделе

После нескольких более прохладных дней в Украину снова ненадолго вернётся жара. Во вторник температура местами поднимется до +33 градусов, но уже 12 августа станет значительно прохладнее, а на западе и севере пройдут дожди.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Telegram, 11 августа тёплый воздух охватит большую часть Украины. Днем термометры покажут +29…+33 градуса, тогда как в западных областях температура будет ниже и составит +23…+28 градусов.

Но всё же такая погода долго не продержится. Уже на следующий день температура в большинстве областей опустится до +20…+26 градусов. Только жителям юга и юго-востока придется еще немного потерпеть жару, ведь там прогнозируют до +28…+31 градуса.

Наряду с изменением температуры в Украине частично пройдут дожди. Небольшие осадки ожидаются 12 августа в западных и северных областях. В то же время в центральных, восточных и большинстве южных регионов значительных дождей не прогнозируется.

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Прогноз погоды в Украине на 11 августа Фото: укргидрометцентр

Какая погода будет в Киеве 11 августа — прогноз

В Киеве вторник тоже будет жарким. Температура воздуха достигнет около +30 градусов. А вот в среду температура снизится до +23…+25 градусов, поэтому погода станет значительно более комфортной. Небольшой дождь в столице также возможен, но синоптик не ожидает серьезных осадков.

При этом прохлада надолго не задержится. По прогнозу Диденко, большая часть недели пройдет при комфортной температуре, однако ближе к выходным в Украине снова станет жарко. Местами столбики термометров могут показывать +30…+34 градуса.

"Однако уже август, ночи явно стали прохладнее, можно спать при открытом окне, из которого входит роскошный, свежий воздух зрелого лета", — говорит Диденко.

Прогноз на 11–14 августа от Укргидрометеоцентра

В то же время в Украинском гидрометеорологическом центре пояснили, что с 11 по 14 августа в Украине погода заметно изменится. После жаркого вторника температура начнёт снижаться, а в большинстве областей установится сухая и спокойная погода.

11 августа через Украину пройдет слабый атмосферный фронт. Он будет двигаться с запада на восток, поэтому на западе и севере местами возможны кратковременные дожди и грозы. В остальных областях существенных осадков не ожидается.

12 августа на юго-востоке ещё возможны небольшие дожди, но в целом погода будет сухой. В большинстве регионов ожидаются прояснения и постепенное повышение атмосферного давления.

Во вторник будет ещё довольно жарко, днём температура поднимется до +26…+33 градусов. Уже со среды станет прохладнее, днём воздух прогреется до +22…+27 градусов, а ночью температура опустится до +8…+16. На юго-востоке 12 августа ещё будет жарко, местами до +31 градуса.

После прохождения фронта изменится и ветер. Во вторник он будет юго-западным, а впоследствии начнёт дуть с севера и северо-запада, принося более прохладный воздух.

Напомним, 6 августа в Украине наблюдалась самая сильная жара этого лета. Тогда температура воздуха местами поднималась до +35…+39 градусов. Однако уже на следующий день жаркая погода начала постепенно сдавать позиции, и в страну пришел более прохладный воздух.

До этого синоптики предупреждали о сильной жаре в Украине, которая местами должна была достигать +39 градусов. Метеорологи также отмечали, что такие периоды жары могут становиться для Украины всё более частыми.