Украину охватил антициклон: Диденко предупредила о возвращении жары

14 августа в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Днем температура составит +20…+25°, в Закарпатье — до +28…+31°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Telegram.

По её словам, над Украиной установился антициклон, поэтому осадков не ожидается.

Ночью температура опустится до +12…+17°. На севере и западе местами будет всего +9…+11°. В Киеве 14 августа будет сухо и солнечно, днём около +24°.

В Житомирской области уже зафиксировали рекордно низкую температуру для 13 августа. На метеостанции в Коростене ночью температура воздуха опустилась до +4,9° — это самый низкий показатель для этой даты за всю историю наблюдений с 1945 года.

Об этом сообщил Житомирский областной центр по гидрометеорологии. Предыдущий рекорд для 13 августа в Коростене составлял +7,3° и был зафиксирован в 1998 году.

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В воскресенье и понедельник в Украине снова ожидается жара — температура поднимется до +30° и выше, но, по прогнозу Диденко, ненадолго.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, первая декада августа стала одной из самых тёплых за весь период наблюдений в западных областях. В самые жаркие дни среднесуточная температура превышала норму на 4–9 °C.

Из-за жары и дефицита осадков в Украине усугубилась воздушно-почвенная засуха. Это создало неблагоприятные условия для поздних сельскохозяйственных культур, в частности подсолнечника, кукурузы и гречихи.

Ранее синоптики прогнозировали, что до 14 августа в Украине сохранится умеренно тёплая и комфортная погода. После кратковременного похолодания температура снова начнёт расти, а ближе к выходным вернётся жара — местами до +30…+34°.

Также сообщалось, что 6 августа в Украине была зафиксирована самая сильная жара этого лета. Тогда в отдельных регионах температура достигала +35…+39°. Уже на следующий день жара начала спадать, и в Украину пришел более прохладный воздух.