Лето в Украине задержится еще на месяц: какая будет погода в начале осени

Сентябрь в Украине может начаться с погоды, которая будет больше напоминать конец лета, чем начало осени. По предварительным прогнозам, первый месяц нового сезона будет тёплым и преимущественно сухим, а комфортная температура может сохраниться почти до октября.

Как пишет издание "Телеграф", на такое развитие погодной ситуации указывают свежие сезонные карты Copernicus Climate Change Service (C3S). Согласно прогнозу, в сентябре на погоду в Украине может влиять область повышенного атмосферного давления. Из-за этого ожидается меньше активных циклонов, а вместе с ними может уменьшиться и количество осадков. Для украинцев это будет означать больше сухих дней и длительные периоды теплой погоды.

По расчетам, температурные показатели также будут выше обычных для этого времени года. Средняя температура в сентябре может превысить климатическую норму на 1,5–2 градуса. Поэтому резкого похолодания после летних месяцев, вероятно, не будет.

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Начало осени может оказаться особенно тёплым и сухим. Так, в первой половине сентября прогнозируется меньше осадков, чем обычно. В частности, такая ситуация может усугубить дефицит влаги в почве, прежде всего в тех районах, где дождей было недостаточно еще в конце лета.

Погода в Украине в начале осени Фото: Телеграф Погода в Украине в начале осени Фото: Телеграф

При этом теплая погода может задержаться в Украине надолго. Согласно прогнозным расчетам, период с комфортными температурами может продлиться в течение значительной части сентября и перейти в начало октября. Таким образом, в этом году бабье лето может оказаться не кратковременным потеплением, а более длительным периодом теплой погоды.

В то же время говорить о полностью сухой осени не имеет смысла. Даже при общем преобладании антициклонической погоды в отдельных регионах возможны дожди и грозы. Погодные условия могут меняться локально, поэтому температура и количество осадков будут различаться в зависимости от области.

Отдельно стоит обратить внимание на юг Украины. Здесь на осеннюю погоду будет влиять Чёрное море, которое за лето накопило значительное количество тепла. Высокие температуры поверхностного слоя воды фиксируются спутниковыми наблюдениями NASA POWER.

Теплая вода остывает медленнее, чем суша, поэтому осенью море может смягчать похолодание на побережье. Из-за этого в южных областях теплая погода может сохраняться дольше, чем в центральных и северных регионах.

Вместе с тем тёплое море не исключает осадков. В сентябре и октябре на юге Украины возможны локальные ливни и грозы. В целом нынешние прогнозы указывают на довольно мягкое начало осени — без резкого перехода от летней жары к холодной погоде.

Напомним, что, согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, 14 августа в Украине ожидается сухая и солнечная погода с температурой до +25 градусов, а в Закарпатье — до +31. В то же время уже в ближайшие дни в страну снова вернется жара до +30 градусов и выше, однако, по прогнозу Диденко, она будет кратковременной.

Ранее "Телеграф" также прогнозировал, какой может быть зима 2026/2027 года, рассмотрев два возможных сценария развития погоды. По данным сезонных карт Copernicus, один из них предполагает длительный морозный период без снега, а другой — преобладание циклонов, оттепелей, осадков и нестабильной погоды.