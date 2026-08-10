Слякоть или морозы: какой будет следующая зима в Украине

Грядущая зима в виду ситуации с обстрелами, энергетикой и общей ситуацией в стране уже сейчас вызывает у украинцев тревогу. Многие боятся, что могут повториться сильные и продолжительные морозы, как в прошлом году.

Два возможных варианта того, какой будет зима 2026/2027, основываясь на данных сезонных карт вероятностей барических систем от Copernicus Climate Data Store: C3S Seasonal Forecast Charts, представил "Телеграф".

Погода зимой зависит от того, какая система барических центров выигрывает битву за регион.

Что такое барический центр

Барический центр (центр атмосферного давления) — область в атмосфере Земли с четко выраженным максимумом или минимумом атмосферного давления. Эти центры определяют движение воздушных масс, формируют погоду и климат на обширных территориях.

Основными типами барических центров являются циклоны (области низкого давления), которые обычно приносят облачную погоду, дожди и ветер, и антициклоны (области высокого давления). Последние приносят ясную, сухую и маловетренную погоду.

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Сценарий №1

Если над европейской частью и Скандинавией воцарится мощный антициклон, он защитит от влажных циклонов из океана. Это приведет к отсутствию осадков и морозам на 3-4 недели. Если ударят морозы, а снега не будет, это чревато вымерзанием озимых посевов.

Сценарий №2

При этом сценарии предполагается, что Атлантика будет генерировать циклоны, под действием которых установится слякотная погода со штормовым ветром, а также будет много оттепелей. Такие погодные условия подразумевают обильные снегопады, переходящие в дожди.

Ранее синоптики прогнозировали, что явление Super El Niño, набирающее рекордную силу в Тихом океане, способно спровоцировать нестабильные атмосферные процессы и изменить привычный сценарий зимы.

Из-за него в Украине в январе и феврале 2027 года могут наблюдаться нестабильные погодные явления, особенно при внезапном потеплении в стратосфере или ослаблении и разрушении полярного вихря, что играет важную роль в содержании холодного воздуха в Арктике.

""В Европе вряд ли будет наблюдаться единая закономерность. В Западной Европе могут изменяться умеренные атлантические штормы и кратковременные похолодания, тогда как в Северной, Центральной и Восточной Европе сохраняется повышенный риск снегопадов и арктических вспышек. Январь и февраль 2027 года могут стать ключевым периодом нестабильности вихря", — говорится в материале "Телеграфа".

Напомним, в СНБО предупредили, что РФ усилит энергетический террор Украины зимой.

Также сообщалось, что капитан ВСУ предупредил, что зимой в Украине может почти не быть света и отопления.