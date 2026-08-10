Сльота чи морози: якою буде наступна зима в Україні

Майбутня зима, з огляду на обстріли, проблеми з енергопостачанням та загальну ситуацію в країні, вже зараз викликає у українців занепокоєння. Багато хто побоюється, що можуть повторитися сильні й тривалі морози, як минулого року.

Два можливі варіанти того, якою буде зима 2026/2027, спираючись на дані сезонних карт ймовірностей баричних систем із Copernicus Climate Data Store: C3S Seasonal Forecast Charts, представив "Телеграф".

Погода взимку залежить від того, яка система баричних центрів виграє боротьбу за регіон.

Що таке баричний центр

Баричний центр (центр атмосферного тиску) — ділянка в атмосфері Землі з чітко вираженим максимумом або мінімумом атмосферного тиску. Ці центри визначають рух повітряних мас, формують погоду та клімат на великих територіях.

Основними типами баричних центрів є циклони (зони низького тиску), які зазвичай приносять хмарну погоду, дощі та вітер, та антициклони (зони високого тиску). Останні приносять ясну, суху та маловітряну погоду.

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Сценарій № 1

Якщо над європейською частиною та Скандинавією запанує потужний антициклон, він захистить від вологих циклонів з океану. Це призведе до відсутності опадів та морозів протягом 3–4 тижнів. Якщо настануть морози, а снігу не буде, це загрожує вимерзанням озимих посівів.

Сценарій № 2

За цим сценарієм передбачається, що Атлантика генеруватиме циклони, під впливом яких встановиться сльота зі штормовим вітром, а також буде багато відлиг. Такі погодні умови передбачають рясні снігопади, що переходять у дощі.

Раніше синоптики прогнозували, що явище Super El Niño, яке набирає рекордної сили в Тихому океані, може спровокувати нестабільні атмосферні процеси та змінити звичний перебіг зими. Через це в Україні в січні та лютому 2027 року можуть спостерігатися нестабільні погодні явища, особливо у разі раптового потепління у стратосфері або ослаблення та руйнування полярного вихору, що відіграє важливу роль у утриманні холодного повітря в Арктиці.

"У Європі навряд чи спостерігатиметься якась єдина закономірність. У Західній Європі можуть чергуватися помірні атлантичні шторми та короткочасні похолодання, тоді як у Північній, Центральній та Східній Європі зберігається підвищений ризик снігопадів та арктичних спалахів. Січень і лютий 2027 року можуть стати ключовим періодом нестабільності вихору", — йдеться в матеріалі "Телеграфа".

Нагадаємо, у РНБО попередили, що РФ посилить енергетичний терор проти України взимку.

Також повідомлялося, що капітан ЗСУ попередив, що взимку в Україні може майже не бути світла та опалення.