Стовпчики термометрів зростуть до +38: синоптик розповів, коли Україну накриє нова хвиля спеки

Наступний тиждень в Україні буде справжньою погодною гойдалкою: сильна спека зміниться різким похолоданням, після чого температура знову піде вгору. У найспекотніші дні стовпчики термометрів можуть показати до +38 градусів.

Як розповів синоптик Ігор Кібальчич у прогнозі для Meteoprog, найближчими днями температура по країні буде помітно вищою за звичайні для цього періоду показники. Найбільше спека дошкулятиме жителям центральних і південних областей, тоді як захід та північний захід частіше опинятимуться під впливом дощів і гроз.

У понеділок, 17 серпня, більша частина України залишатиметься сухою. Водночас на заході вдень можливі короткочасні грозові дощі, а на Поліссі негода може супроводжуватися градом і сильними шквалами з поривами до 17–22 м/с. Ніч буде теплою — від +15 до +20 градусів, а вдень температура підніметься до +31…+36 градусів. На Волині та біля морського узбережжя буде свіжіше — +24…+29 градусів.

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Насутпного дня зона опадів розшириться. Значні дощі вночі очікуються на заході, а вдень вони можуть дістатися Одеської, Черкаської та Київської областей. Подекуди прогнозуються грози, град і шквали з поривами вітру до 15–20 м/с. При цьому в інших частинах країни переважатиме суха погода. Спека ще затримається: вдень у більшості областей буде +31…+36 градусів, але на заході температура впаде до +18…+24 градусів.

Вже в середу погода різко зміниться. Зокрема, вночі пройдуть дощі з грозами у центральних, північних та північно-східних областях, а вдень опади можливі переважно на крайньому заході. Разом із ними прийде прохолодніше повітря. Вночі температура знизиться до +9…+14 градусів, удень становитиме +21…+26 градусів. Тепліше буде лише на Одещині та крайньому сході — до +26…+31 градуса.

У четвер, 20 серпня, дощі ще можуть зачепити північно-західні області вночі, але вдень опадів майже не буде. На півночі та заході повітря прогріється до +22…+27 градусів. У центрі, на півдні та сході температура буде значно вищою — +29…+35 градусів.

21 серпня короткочасні грозові дощі місцями пройдуть на заході та північному заході. В інших регіонах буде переважно сухо. Водночас спека знову почне набирати обертів: на північному заході очікується +25…+30 градусів, а в більшості областей — +32…+37 градусів.

А вже субота може стати найспекотнішим днем тижня. На півночі та заході можливі короткочасні грозові дощі, а решта країни переважно залишатиметься сухою. У північно-західних областях температура становитиме +25…+30 градусів, тоді як у більшості інших регіонів повітря прогріється до +33…+38 градусів.

Водночас 23 серпня, погода стане спокійнішою. Невеликі короткочасні дощі можливі вночі місцями на півночі та в центрі, а вдень опадів у більшості областей не очікується. На півночі та заході температура становитиме +23…+28 градусів, у решті країни — до +29…+34 градусів.

Раніше Наталка Діденко попереджала, що після короткого похолодання в Україні знову повернеться спека — у неділю та понеділок температура підніметься до +30 градусів і вище. Водночас синоптикиня зазначала, що спекотна погода затримається ненадовго.

Також Фокус писав, що вересень в Україні може виявитися значно теплішим за звичайний і більше нагадувати продовження літа, ніж початок осені. За попередніми прогнозами, тепла та переважно суха погода може затриматися на більшу частину місяця, а комфортні температури — навіть перейти на початок жовтня.