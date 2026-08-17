Столбики термометров поднимутся до +38: синоптик рассказал, когда Украину накроет новая волна жары

Следующая неделя в Украине будет настоящей погодной каруселью: сильная жара сменится резким похолоданием, после чего температура снова пойдет вверх. В самые жаркие дни столбики термометров могут подняться до +38 градусов.

Как сообщил синоптик Игорь Кибальчич в прогнозе для Meteoprog, в ближайшие дни температура по стране будет заметно выше обычных для этого периода показателей. Больше всего жара будет досаждать жителям центральных и южных областей, тогда как запад и северо-запад чаще будут подвергаться воздействию дождей и гроз.

В понедельник, 17 августа, на большей части территории Украины будет сухо. В то же время на западе днем возможны кратковременные грозовые дожди, а на Полесье непогода может сопровождаться градом и сильными шквалами с порывами до 17–22 м/с. Ночь будет теплой — от +15 до +20 градусов, а днем температура поднимется до +31…+36 градусов. На Волыни и у морского побережья будет прохладнее — +24…+29 градусов.

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На следующий день зона осадков расширится. Ночью на западе ожидаются сильные дожди, а днём они могут охватить Одесскую, Черкасскую и Киевскую области. Местами прогнозируются грозы, град и шквалы с порывами ветра до 15–20 м/с. При этом в других частях страны будет преобладать сухая погода. Жара ещё задержится: днём в большинстве областей будет +31…+36 градусов, но на западе температура опустится до +18…+24 градусов.

Уже в среду погода резко изменится. В частности, ночью пройдут дожди с грозами в центральных, северных и северо-восточных областях, а днём осадки возможны преимущественно на крайнем западе. Вместе с ними придёт более прохладный воздух. Ночью температура снизится до +9…+14 градусов, днем составит +21…+26 градусов. Теплее будет только в Одесской области и на крайнем востоке — до +26…+31 градуса.

В четверг, 20 августа, ночью дожди ещё могут затронуть северо-западные области, но днём осадков почти не будет. На севере и западе температура воздуха достигнет +22…+27 градусов. В центре, на юге и востоке температура будет значительно выше — +29…+35 градусов.

21 августа местами на западе и северо-западе пройдут кратковременные грозовые дожди. В остальных регионах будет преимущественно сухо. При этом жара снова начнёт набирать обороты: на северо-западе ожидается +25…+30 градусов, а в большинстве областей — +32…+37 градусов.

А вот суббота может стать самым жарким днём недели. На севере и западе возможны кратковременные грозовые дожди, а в остальной части страны в основном будет сухо. В северо-западных областях температура составит +25…+30 градусов, тогда как в большинстве других регионов воздух прогреется до +33…+38 градусов.

В то же время 23 августа погода станет более спокойной. Небольшие кратковременные дожди возможны ночью местами на севере и в центре, а днём осадков в большинстве областей не ожидается. На севере и западе температура составит +23…+28 градусов, в остальной части страны — до +29…+34 градусов.

Ранее Наталья Диденко предупреждала, что после кратковременного похолодания в Украину вновь вернется жара — в воскресенье и понедельник температура поднимется до +30 градусов и выше. В то же время синоптик отмечала, что жаркая погода продлится недолго.

Также Фокус писал , что сентябрь в Украине может оказаться значительно теплее обычного и больше напоминать продолжение лета, чем начало осени. По предварительным прогнозам, теплая и преимущественно сухая погода может сохраниться на большую часть месяца, а комфортные температуры — даже продлиться до начала октября.