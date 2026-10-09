Тепло різко піде на спад: де в Україні стане холодніше вже 9 жовтня

9 жовтня в більшості областей України погоду визначатиме холодний атмосферний фронт із Західної Європи. Він принесе хмарне небо, короткочасні дощі та пориви вітру до 20 м/с, однак у більшості регіонів збережеться відносно тепла погода.

Про це повідомив “Український гідрометеорологічний центр”﻿.

За прогнозом гідрометцентру, протягом дня очікується хмарна погода з проясненнями. Найбільше вплив атмосферного фронту відчуватимуть західні області, а вдень він пошириться також на північні та центральні регіони.

Короткочасні дощі прогнозують у західних областях. Удень опади можливі також на півночі та місцями в центральній частині країни. На решті території України буде без опадів. У південно-східних областях уночі та вранці місцями утворюватиметься туман.

Прогноз погоди на 9 жовтня Фото: Український гідрометеорологічний центр

Вітер переважатиме південно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с. Водночас уночі в Карпатах, а вдень у західних, північних і центральних областях місцями можливі пориви вітру до 15–20 м/с.

Видео дня

Температура повітря вночі становитиме +7…+12°, а на півдні країни — до +15°. Удень у більшості областей очікується +18…+23°.

Прохолодніше буде в західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині. Там після проходження атмосферного фронту денна температура знизиться до +14…+19°.

За даними синоптиків, атмосферний тиск перед проходженням фронту знижуватиметься, а після його проходження дещо зростатиме.

Раніше синоптики припускали, що вересень в Україні буде теплішим за середні багаторічні показники. За прогнозами, протягом більшої частини місяця мала триматися тепла й суха погода, яка могла затриматися і на початку жовтня.

Синоптик Ігор Кібальчич також очікував, що після дощів на початку вересня в Україні поступово потеплішає. На його думку, до завершення другої декади місяця мала встановитися переважно суха, малохмарна та тепла погода. Цей період фахівець називав першим бабиним літом.