Погода 21 октября удивит контрастами: где в Украине пройдут дожди, а где потеплеет до +20

21 октября в Украине ожидается тёплая осенняя погода благодаря притоку воздушной массы с юго-востока. В большинстве регионов осадков не будет, однако местами пройдут небольшие дожди, а ночью и утром возможен туман.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозу синоптиков, атмосферное давление будет интенсивно расти из-за распространения поля высокого давления от мощного антициклона с северо-востока. Это будет способствовать преобладанию погоды без осадков. В то же время с юго-востока будет поступать тёплая воздушная масса, которая обеспечит относительно высокие для осени температуры.

Прогноз погоды на 21 октября Фото: Укргидрометцентр

В течение дня будет облачно с прояснениями. В Украине, за исключением западных и юго-западных областей, местами ожидается небольшой дождь. Ночью и утром туман прогнозируется в Закарпатье, Прикарпатье, в южной части страны и большинстве центральных областей.

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Ветер будет юго-восточным и восточным, со скоростью 5–10 м/с. В западных областях он усилится до 7–12 м/с.

Ночью температура воздуха составит +6…+11°. В Карпатах будет прохладнее — от 0 до +5°. Днем в большинстве регионов ожидается +12…+17°, а в Закарпатье и на юге страны столбики термометров поднимутся до +20°.

Погода в Киевской области

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 21 октября в Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. В столице осадков не прогнозируется, тогда как в некоторых районах области возможен небольшой дождь.

Ветер в регионе будет юго-восточным, со скоростью 5–10 м/с.

В Киевской области ночью температура составит +6…+11°, днём — +12…+17°. В Киеве ночные показатели будут несколько выше — +9…+11°, а днём воздух прогреется до +13…+15°.

В начале октября синоптик Наталья Диденко опубликовала прогноз погоды в Украине, в котором предупредила о приближении первых заморозков. По её словам, антициклон принесёт солнечную погоду без осадков.

Ранее, в середине сентября, специалисты Европейской программы мониторинга окружающей среды и изменения климата "Коперник" поделились прогнозом относительно того, какими могут быть осень и зима 2026 года.