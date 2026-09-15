Когда в Украине выпадет первый снег: прогноз погоды на осень (инфографика)

Над нагретыми водами Тихого океана формируется климатическое явление Эль-Ниньо, которое оказывает довольно отдаленное влияние на погоду в Европе и Украине, пояснили метеорологи. Между тем сезонные прогнозные модели Copernicus и ECMWF обещают Киеву относительно тёплую осень и показывают высокую вероятность первого снега не в октябре, а в ноябре. Что произойдёт с погодой осенью 2026 года?

10 сентября 2026 года на портале Европейской программы мониторинга окружающей среды и изменения климата "Коперник" были опубликованы данные об Эль-Ниньо и прогноз погоды на осень. Метеорологи сообщили, что в октябре-декабре это климатическое явление станет самым сильным по сравнению с предыдущим аномальным случаем 1950 года. При этом в Европе ожидается мягкая зима с температурой выше средней, но с большим количеством осадков.

В общем ориентировочном прогнозе указано, что более высокие температуры и осадки ожидаются в Центральной, Западной и Восточной Европе, а на остальных территориях погода будет иной.

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"Ранние признаки европейской зимы способствуют мягким погодным условиям с температурами выше средних значений за зиму в целом практически на всей территории суши и более влажным, чем обычно, сезоном в большинстве районов, удаленных от южных и северных окраин континента", — пояснили на портале Copernicus.

Кроме того, модель показывает, что с средней вероятностью осень 2026 года в Центральной и Восточной Европе, включая Украину, будет теплее климатической нормы. На соответствующей инфографике прогностической модели Украина обозначена светло-зеленым цветом, который указывает на вероятность более теплых трех ближайших месяцев на уровне 40-50 %.

Первый снег — данные Copernicus о температурных тенденциях за три месяца Фото: Сopernicus

На портале медиа Telegraf и ТСН опубликовали интерпретацию данных прогностической модели Copernicus. Указывается, что в октябре в Киеве вероятность снега относительно низкая, заморозки возможны в "третьей декаде месяца". В материале говорится, что первый снег в столице может выпасть в ноябре и что сентябрь и октябрь в столице будут теплее, чем обычно. Расчеты модели ECMWF подтвердили, что в Киеве и области, скорее всего, позже выпадет первый снег: ТСН подчеркнуло, что погода будет формироваться благодаря "субтропическому гребню высокого давления", который не будет пускать холодный арктический воздух.

Первый снег в Украине — что известно

По данным начальницы отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елены Донич, в Киеве первые снегопады в среднем наблюдаются 12 ноября. Между тем Фокус регулярно писал о первом снеге в Киеве и в Украине, учитывая данные "Укргидрометцентра" и метеорологов. Например, в 2025 году первый снег в Киеве выпал 2 октября (но устойчивый — 14 декабря), в 2024 году — 21 ноября, в 2023 году — 21–22 ноября, в 2022 году — 17 ноября.

Напоминаем, что 14 сентября метеорологи предупредили о "бабьем лете", которое наступит в Украине в течение ближайшей недели.