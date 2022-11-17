Зима пришла: в Киеве ожидается усиление снегопада, горожан просят не пользоваться машинами

Местные власти обратились к водителям с просьбой не ездить на личных автомобилях по городу. Вместо этого киевлянам предлагают воспользоваться общественным транспортом.

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Сегодня, 17 ноября, в Киеве в течение дня ожидается усиление снегопада. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.

КГГА обратилась с просьбой к водителям не использовать для поездок по столице личные автомобили. Вместо этого киевлянам предлагают передвигаться с помощью общественного транспорта.

"Пожалуйста, не создавайте пробки, ведь в них останавливается и снегоуборочная техника", –– подчеркнули в администрации.

[ + – ] Погода в Киеве 17 ноября

Погода в Киеве

Как сообщает Укргидрометцентр, сегодня в Киеве температура воздуха будет в пределах -1°+1°. Синоптики обещают облачную погоду, а также дождь и мокрый снег. Скорость ветра в столице составит от 7 до 12 метров в секунду.

Завтра, 18 ноября, в Киеве сохранится похожая погода. Днем, по сообщениям синоптиков, температура воздуха будет от -2 градусов до 0. Местами в столице продолжит идти снег.

Осадки должны закончиться к воскресенью. 20 ноября ожидается пасмурная погода с прояснениями, но без снегопада. Температура воздуха сохранится в пределах -2°0°.

Как пишет синоптик Наталья Диденко, снег сегодня не только в столице. Снегопады идут по всей Украине: от Волыни и Ровенской области через Житомирскую, Черниговскую, Киевскую области –– на Сумщину.

[ + – ] Розовым цветом маркируются снегопады

В отдельных регионах осадки прекратятся, но будет все равно холодно и влажно.

Напомним, 18 сентября в украинских Карпатах выпал первый снег. Сотрудники Черногорского горного поисково-спасательного поста опубликовали живописные фотографии заснеженных склонов.

Ранее синоптики предсказали, какой будет зима в Украине. За предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться в 2022-2023 годах.