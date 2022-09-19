В Карпатах на горе Поп Иван пошел снег (фото, видео)
Как и прогнозировали синоптики, в Украине выпал первый снег. Спасатели публикуют живописные фотографии с последними в этом году цветами под снегом.
В Украине вчера, 18 сентября, выпал первый снег. Это произошло в Карпатах, на горе Поп Иван Черногорский, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Как информировали спасатели, вчера на горе было пасмурно, с ограниченной видимостью. Температура воздуха – минус 1 градус по Цельсию. Скорость ветра местами достигает 6-8 метров в секунду, он имеет южно-западное направление.
Сегодня в Карпатах продолжает идти снег. Об этом у себя в соцсетях сообщает горный спасатель Василий Фицак.
По его словам, склоны гор обледенели. Ветер достигает 10-12 метров в секунду. Температура воздуха стала еще ниже – сегодня столбики термометров опустились до минус 3 градусов по Цельсию.
Спасатель также опубликовал живописные фотографии заснеженного украинского высокогорья.
Поп Иван Черногорский — одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, с высотой 2020.5 м. Она находится на южно-восточном конце главного хребта массива Черногора на границе Ивано-Франковский и Закарпатской областей.
Напомним, Гидрометцентр сообщает, что до следующих выходных в Украине будет пасмурная и дождливая погода.
Ранее Фокус рассказывал, когда в Украине наступит Бабье лето, и от чего это зависит. Синоптики прогнозируют, что длительный период сухой и теплой погоды можно ожидать уже в конце сентября.