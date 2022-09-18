Бабье лето 2022: когда оно наступит и от чего это зависит

Синоптики прогнозируют, что длительный период сухой и теплой погоды, который называется бабье лето, можно ожидать уже в конце сентября.

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Первая половина сентября была достаточно холодной и дождливой и такая погода еще сохранится несколько ближайших дней. Но синоптики прогнозируют, что теплый период настанет уже через 10 дней, пишет УНИАН.

Народный синоптик Игорь Кибальчич считает, что бабье лето 2022 настанет уже во второй половине сентября, но в западных областях Украины. Жители остальных регионов страны смогут насладится периодом сухой и теплой погоды только в начале октября.

По словам представителя Укргидрометцентра Наталии Голени, наступление бабьего лета спрогнозировать сложно, но в основном этот период наступает в октябре, в начале или в середине месяца, а иногда бывает и в ноябре.

По ее словам, о том, что бабье лето все наступило можно говорить тогда, когда на протяжении примерно 5 дней будет держаться сухая и теплая погода, а температура воздуха не будет опускаться ниже 15-20 градусов Цельсия.

В то же время, согласно прогнозу синоптиков, возможное начало бабьего лета 2022 стоит ожидать уже 28-29 сентября, когда воздух прогреется до температуры в +18 градусов. Но следующие 10 дней в Украине будет стоять достаточно прохладная погода.

Например, народный синоптик Стас Щедрин прогнозирует, что до 20 сентября в южных и центральных областях Украины будут идти сильные дожди с грозами, а в Карпатах может даже выпасть снег. По его словам, нестабильных характер погоды в Украине стоит ожидать до конца этого месяца.

Если верить прогнозам синоптиков, то, если бабье лето наступит в конце сентября, то продлится оно примерно до 8 октября. После этого в Украине температура воздуха начнет постепенное снижение и больше тепла ждать не стоит.

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Существуют народные приметы, которые могут говорить о том, что бабье лето приближается. Хотя эти приметы уже могут не быть действенными, ведь климат на планете подвергся значительным изменениям.

Но, в Украине наши предки верили, что если в сентябре во время дожей часто гремит гром, то в начале октября наступит бабье лето. Согласно приметам, если в начале второго месяца осени листья на деревьях остаются еще зелеными, то стоит ожидать длительного бабьего лета.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 18 сентября в западных, северных и местами в центральных областях Украины будут идти сильные дожди, а в Карпатах даже возможно выпадение мокрого снега. На юге страны также будут идти, но умеренные дожди с грозами.

Кстати, температура воздуха в центральных областях может поднятся до +21 градуса Цекльсия ,а на юге до + 29 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков дождливая погода затянется до 22 сентября. Средняя температура воздуха будет составлять от +11 до +15. В то же время на югеи востоке Украины все время будет на несколько градусов теплее.

Фокус уже писал подробно о прогнозе погоды на следующую неделю от украинских синоптиков.