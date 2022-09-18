Бабине літо 2022: коли воно настане та від чого це залежить

Синоптики прогнозують, що тривалий період сухої і теплої погоди, який називається бабине літо, очікується вже наприкінці вересня.

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Перша половина вересня була досить холодною та дощовою, і така погода ще збережеться кілька найближчих днів. Але синоптики прогнозують, що теплий період настане вже за 10 днів, пише УНІАН.

Народний синоптик Ігор Кібальчич вважає, що бабине літо 2022 року настане вже в другій половині вересня, але в західних областях України. Жителі інших регіонів країни зможуть насолодитися періодом сухої та теплої погоди лише на початку жовтня.

За словами представника Укргідрометцентру Наталії Голені, настання бабиного літа спрогнозувати складно, але здебільшого цей період настає в жовтні, на початку або в середині місяця, а іноді буває і в листопаді.

За її словами, про те, що бабине літо все настало, можна говорити тоді, коли протягом приблизно 5 днів триматиметься суха й тепла погода, а температура повітря не опускатиметься нижче 15-20 градусів за Цельсієм.

Водночас, згідно з прогнозом синоптиків, можливий початок бабиного літа 2022 року варто очікувати вже 28-29 вересня, коли повітря прогріється до температури +18 градусів. Але наступні 10 днів в Україні стоятиме досить прохолодна погода.

Наприклад, народний синоптик Стас Щедрін прогнозує, що до 20 вересня в південних і центральних областях України йтимуться сильні дощі з грозами, а в Карпатах може навіть випасти сніг. За його словами, нестабільний характер погоди в Україні варто очікувати до кінця цього місяця.

Якщо вірити прогнозам синоптиків, то, якщо бабине літо настане наприкінці вересня, то воно триватиме приблизно до 8 жовтня. Після цього в Україні температура повітря розпочне поступове зниження, і більше тепла чекати не варто.

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Існують народні прикмети, які можуть говорити про те, що бабине літо наближається. Хоча ці прикмети вже можуть не бути дієвими, адже клімат на планеті зазнав значних змін.

Але в Україні наші предки вірили, що якщо у вересні під час дощів часто гримить грім, то на початку жовтня настане бабине літо. Згідно з прикметами, якщо на початку другого місяця осені листя на деревах залишається ще зеленим, то варто очікувати тривалого бабиного літа.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 18 вересня в західних, північних і місцями в центральних областях України йтимуться сильні дощі, а в Карпатах навіть можливе випадання мокрого снігу. На півдні країни також ітимуть, але помірні дощі з грозами.

До речі, температура повітря в центральних областях може піднятися до +21 градуса за Цельсієм, а на півдні до +29 градусів.

Згідно з прогнозом синоптиків, дощова погода затягнеться до 22 вересня. Середня температура повітря складатиме від +11 до +15. Водночас на півдні Сходу України весь час буде на кілька градусів тепліше.

Фокус уже докладно писав про прогноз погоди на наступний тиждень від українських синоптиків.