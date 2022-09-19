У Карпатах на горі Піп Іван пішов сніг (фото, відео)

Як і прогнозували синоптики, в Україні випав перший сніг. Рятувальники публікують мальовничі фотографії з останніми цього року квітами під снігом.

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В Україні сьогодні, 18 вересня, випав перший сніг. Це сталося в Карпатах, на горі Піп Іван Чорногорський, повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Як інформували рятувальники, учора на горі було похмуро, з обмеженою видимістю. Температура повітря — мінус 1 градус за Цельсієм. Швидкість вітру подекуди сягає 6-8 метрів за секунду, він має південно-західний напрямок.

[ + – ] Сніг у Карпатах Фото: Василь Фіцак

Сьогодні в Карпатах продовжує йти сніг. Про це в себе у соцмережах повідомляє гірський рятівник Василь Фіцак.

За його словами, схили гір зледеніли. Вітер досягає 10-12 метрів за секунду. Температура повітря стала ще нижчою — сьогодні стовпчики термометрів опустилися до мінус 3 градусів за Цельсієм.

Рятувальник також опублікував мальовничі світлини засніженого українського високогір'я.

[ + – ] Квіти під снігом у Карпатах Фото: Василь Фіцак [ + – ] Засніжені Карпати Фото: Василь Фіцак Фото: Василь Фіцак Фото: Василь Фіцак

Піп Іван Чорногорський — одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2020,5 м. Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Нагадаємо, Гідрометцентр повідомляє, що до наступних вихідних в Україні буде похмура та дощова погода.

Раніше Фокус розповідав, коли в Україні настане бабине літо, і від чого це залежить. Синоптики прогнозують, що тривалий період сухої і теплої погоди очікується вже наприкінці вересня.