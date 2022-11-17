Зима прийшла: у Києві очікується посилення снігопаду, містян просять не користуватись машинами
Місцева влада звернулася до водіїв із проханням не їздити на особистих автомобілях містом. Натомість киянам пропонують скористатися громадським транспортом.
Сьогодні, 17 листопада, у Києві протягом дня очікується посилення снігопаду. Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.
КМДА звернулася з проханням до водіїв не використовувати для поїздок столицею особисті автомобілі. Натомість киянам пропонують пересуватися за допомогою громадського транспорту.
"Будь ласка, не створюйте пробки, адже в них зупиняється і снігоприбиральна техніка", — наголосили в адміністрації.
Погода у Києві
Як повідомляє "Укргідрометцентр", сьогодні у Києві температура повітря буде в межах -1° до +1°. Синоптики обіцяють хмарну погоду, а також дощ та мокрий сніг. Швидкість вітру у столиці становитиме від 7 до 12 метрів за секунду.
Завтра, 18 листопада, у Києві буде схожа погода. Вдень, за повідомленнями синоптиків, температура повітря буде від -2 градусів до 0. Подекуди у столиці продовжить йти сніг.
Опади мають закінчитись до неділі. 20 листопада очікується похмура погода із проясненнями, але без снігопаду. Температура повітря збережеться в межах -2° до 0°.
Як пише синоптикиня Наталія Діденко, сніг сьогодні не лише у столиці. Снігопади йдуть по всій Україні: від Волині та Рівненщини через Житомирську, Чернігівську, Київську області — на Сумщину.
В деяких регіонах опади припиняться, але все одно буде холодно і волого.
Нагадаємо, 18 вересня в українських Карпатах випав перший сніг. Співробітники Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту опублікували мальовничі фотографії засніжених схилів.
Раніше синоптики передбачили, якою буде зима в Україні. За попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів за Цельсієм, і ця тенденція повинна зберегтися в 2022-2023 роках.