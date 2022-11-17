Зима прийшла: у Києві очікується посилення снігопаду, містян просять не користуватись машинами

Місцева влада звернулася до водіїв із проханням не їздити на особистих автомобілях містом. Натомість киянам пропонують скористатися громадським транспортом.

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Сьогодні, 17 листопада, у Києві протягом дня очікується посилення снігопаду. Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.

КМДА звернулася з проханням до водіїв не використовувати для поїздок столицею особисті автомобілі. Натомість киянам пропонують пересуватися за допомогою громадського транспорту.

"Будь ласка, не створюйте пробки, адже в них зупиняється і снігоприбиральна техніка", — наголосили в адміністрації.

[ + – ] Погода у Києві 17 листопада

Погода у Києві

Як повідомляє "Укргідрометцентр", сьогодні у Києві температура повітря буде в межах -1° до +1°. Синоптики обіцяють хмарну погоду, а також дощ та мокрий сніг. Швидкість вітру у столиці становитиме від 7 до 12 метрів за секунду.

Завтра, 18 листопада, у Києві буде схожа погода. Вдень, за повідомленнями синоптиків, температура повітря буде від -2 градусів до 0. Подекуди у столиці продовжить йти сніг.

Опади мають закінчитись до неділі. 20 листопада очікується похмура погода із проясненнями, але без снігопаду. Температура повітря збережеться в межах -2° до 0°.

Як пише синоптикиня Наталія Діденко, сніг сьогодні не лише у столиці. Снігопади йдуть по всій Україні: від Волині та Рівненщини через Житомирську, Чернігівську, Київську області — на Сумщину.

[ + – ] Рожевим кольором маркуються снігопади

В деяких регіонах опади припиняться, але все одно буде холодно і волого.

Нагадаємо, 18 вересня в українських Карпатах випав перший сніг. Співробітники Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту опублікували мальовничі фотографії засніжених схилів.

Раніше синоптики передбачили, якою буде зима в Україні. За попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів за Цельсієм, і ця тенденція повинна зберегтися в 2022-2023 роках.