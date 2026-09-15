Коли в Україні випаде перший сніг: прогноз погоди на осінь (інфографіка)

Над розігрітими водами Тихого океану формується кліматичне явище Ель-Ніньйо, яке досить віддалено вливає на погоду у Європі та Україні, пояснили метеорологи. Тим часом сезонні прогностичні моделі Copernicus і ECMWF обіцяють Києву відносно теплішу осінь та показують високу ймовірність першого снігу не у жовтні, а з листопада. Що відбудеться з погодою восени 2026 року?

10 вересня 2026 року на порталі Європейської програми моніторингу довкілля та зміни клімату Сopernicus опублікували дані щодо Ель-Ніньо та прогноз погоди на осінь. Метеорологи повідомили, що у жовтні-грудні це кліматичне явище стане найсильнішим порівняно з попереднім аномальним випадком 1950 року. При цьому у Європі очікують м'яку зиму з температурою, вищою за середню, але з більшою кількістю опадів.

У загальному орієнтовному прогнозі вказано, що вищі температури та опади будуть у Центральній, Західній та Східній Європі, а на решті територій погода буде іншою.

"Ранні ознаки європейської зими сприяють м'яким умовам, з температурами вище середнього за зиму в цілому практично на всій території суходолу та більш вологим, ніж зазвичай, сезоном у більшості районів, подалі від південних та північних околиць континенту", — пояснили на порталі Сopernicus.

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Крім того, модель показує, що з середньою ймовірністю осінь 2026 року у Центральній і Східній Європі, включно з Україною, буде теплішою за кліматичну норму. На відповідній інфографіці прогностичної моделі Україну позначили світло-зеленим кольором, який показує ймовірність тепліших трьох найближчих місяців на рівні 40-50%.

Перший сніг — дані Сopernicus про температурні тенденції на три місяці Фото: Сopernicus

На порталі медіа Telegraf та ТСН опублікували інтерпретацію даних прогностичної моделі Copernicus. Вказується, що у жовтні у Києві ймовірність снігу відносно низька, заморозки можливі у "третій декаді місяця". У матеріалі ідеться про те, що перший сніг у столиці може випасти у листопаді й що вересень та жовтень у столиці будуть теплішими, ніж зазвичай. Розрахунки моделі ECMWF підтвердили, що у Києві та області, найімовірніше, пізніше випаде перший сніг: ТСН наголосило, що погода формуватиметься завдяки "субтропічному гребеню високого тиску", який не пускатиме холодне арктичне повітря.

Перший сніг в Україні — що відомо

Згідно з даними начальниці відділу кліматології у Центральній геофізичній обсерваторії ім. Бориса Срезневського Олени Доніч, у Києві перші снігопади у середньому відбуваються 12 листопада. Тим часом Фокус регулярно писав про перший сніг у Києві та в Україні, з врахуванням даних "Укргідрометцентру" та метеорологів. Наприклад, у 2025 році перший сніг у Києві випав 2 жовтня (але стійкий — 14 грудня), у 2024 році — 21 листопада, у 2023 році — 21-22 листопада, у 2022 році — 17 листопада.

Нагадуємо, 14 вересня метеорологи попередили про "бабине літо", яке прийде в Україну протягом найближчого тижня.