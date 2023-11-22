Київ засніжило: місто прибирають тисячі комунальників, — КМДА (фото)

Очікується, що мокрий сніг буде йти ще наступних два дні. Також водії мають бути готові до ожеледиці на дорогах.

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22 листопада столицю України засніжило. Деталями щодо прибирання міста поділилась пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

До прибирання снігу у Києві залучили понад 457 одиниць техніки.

"У першу чергу, роботи відбуваються на спусках і підйомах, покритті із гранітної бруківки, мостах, головних дорожніх артеріях міста", — зазначили у КМДА.

Фото засніженого Києва Фото: Реальный Киев Фото засніженого Києва Фото: Реальный Киев

Окрім того, 300 працівників "Київавтодору" очищають місто від снігу вручну. Йдеться про зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки та пішохідні переходи.

До прибирання снігу у дворах залучили понад 160 одиниць техніки, а також понад чотири тисячі працівників.

Фото засніженого Києва Фото: Реальный Киев Фото засніженого Києва Фото: Реальный Киев

"Закликаємо водіїв не паркуватися обабіч вулиць та доріг, аби не заважати працювати спецтехніці. А також бути уважними за кермом і при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму", — нагадали в адміністрації.

У КМДА передали, що на 23 та 24 листопада метеорологи прогнозують помірний мокрий сніг та ожеледицю на дорогах.

Фото засніженого Києва Фото: Реальный Киев

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що 22 та 23 листопада будуть найхолоднішими ночами в Україні. З її слів, температура може впасти до 5-12 градусів морозу, а на півночі та північному сході — навіть до 12-14 градусів морозу.

Вранці 17 листопада сніг вже випав у Волинській області.