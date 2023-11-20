Похолодає до 14 градусів морозу: синоптики дали прогноз на найближчі дні

В Україні побільшає кількість опадів через активний циклон з дощами, мокрим снігом та сильним вітром 25-26 листопада. Найхолоднішими ночами, за прогнозом синоптиків, будуть 22 та 23 листопада.

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У вівторок 21 листопада в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Тоді вже з 22-23 листопада прогнозують похолодання. Про це повідомили в Укргідрометцентрі та синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

"Хмарно з проясненнями. У західних, Житомирській та Вінницькій областях невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця; на решті території без істотних опадів", — йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Синоптики зазначили, що переважатиме південно-східний вітер, на лівобережжі — північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде від 1 до 6 градусів морозу, у західних областях та Криму — від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу, вдень очікуються від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, тоді як у більшості західних та південно-західних областях буде від 3 до 8 градусів тепла, в Одеській області та Криму — до 11 градусів тепла.

Прогноз погоди на 21 листопада

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в західних областях вночі буде від 0 до 4 градусів тепла, вдень температура повітря підвищиться до 4-9 градусів тепла. Натомість у західних областях, Вінницькій та Житомирській — очікується дощ, у Карпатах — мокрий сніг. На решті територій опадів не прогнозують.

За словами Діденко, температура повітря буде низькою 21 листопада — вночі від 1 до 6 градусів морозу, на найкращій вночі буде до 5-8 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 3 градусів тепла. У південних регіонах вдень буде від 4 до 9 градусів тепла, а в Криму до плюс 10.

Коли в Україні похолодає

За прогнозом Наталки Діденко, найхолоднішими ночами в Україні будуть 22 та 23 листопада. Стовпчики термометрів покажуть від 5 до 12 градусів морозу, тоді як на півночі та північному сході можливо до 12-14 градусів морозу.

25-26 листопада в Україні побільшає опадів через активний циклон з дощами, мокрим снігом та сильним вітром.

Активний циклон

Прогноз погоди в Києві та області на 21 листопада

Синоптикиня Наталка Діденко 21 листопада прогнозує в Києві холодну погоду. Вночі очікується від 3 до 5 градусів морозу, вдень від 0 до 2 градусів морозу. Натомість опади малоймовірні.

В Укргідрометцентрі розповіли, що в Київській області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Переважатиме південно-східний вітер, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде від 1 до 6 градусів морозу, вдень від 2 морозу до 3 градусів тепла, тоді як в Києві очікується вночі 3-5 градусів морозу, вдень 0-2 градуси тепла.

Нагадаємо, 17 листопада у Волинській області випав перший сніг. Вночі сніг почав падати у Любомльському районі, а вранці — на Турійщині.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, що в листопаді буде холодно з нічними заморозками. За його словами, в середині місяці очікується потепління, проте наприкінці — знову похолодає.