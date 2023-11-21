Очікуються сніг і ожеледиця: у КМДА звернулися до мешканців столиці

У міській адміністрації закликали киян бути обачними та за можливості користуватися громадським транспортом.

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Найближчими днями в Києві очікується значне погіршення погодних умов, що передбачає певну обробку вулиць і магістралей столиці. Про це 21 листопада повідомила на власному сайті Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Столична влада закликала водіїв подбати про безпеку на дорозі та наполегливо попросила під час снігопадів не паркувати автівки вздовж узбіччя доріг і на тротуарах.

"У разі погіршення погодних умов не виїжджайте в місто на авто, щоб не створювати затори, адже в них стоїть снігоприбиральна техніка та машини інших екстрених служб. За можливості надавайте перевагу громадському транспорту", — підкреслили в адміністрації.

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І додали, що наразі дорожня техніка готова виїжджати на превентивну обробку вулиць, уточнивши, що загалом комунальне підприємство "Київавтодор" підготував 533 одиниці спеціальної техніки, а для обробки покриттів заготовлено 17,3 тисячі тонн солі та 54,5 тисячі тонн піску.

Також київська влада ще раз нагадала водіям про необхідність змінити гуму авто на зимову та бути обачними на дорогах.

На яку негоду чекати киянам

Синоптики Укргідрометцентру повідомили, що в Київській області 22 листопада буде хмарно, вдень місцями очікується невеликий сніг, на дорогах — ожеледиця. Переважатиме північно-східний вітер, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі та вдень буде від 1 до 6 градусів морозу, в Києві — від 2 до 4 морозу.

Проте найголовніше, що синоптики попереджають про такі небезпечні метеорологічні явища як мокрий сніг і ожеледиця.

"22 листопада на дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — наголосили синоптики.

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Нагадаємо, 17 листопада у Волинській області випав перший сніг. Уночі сніг почав падати в Любомльському районі, а вранці — на Турійщині.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, що в листопаді буде холодно з нічними заморозками. За його словами, в середині місяці очікується потепління, проте наприкінці знову похолодає.