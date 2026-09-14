"Бабине літо" в Україні: коли температура підніметься до +26

Незважаючи на похолодання та дощі за вікном, осіннє тепло ще порадує українців.

У деяких місцях температура підніметься вище 20 градусів, прогнозує синоптик Віталій Постригань.

За його словами, вологу й майже осінню погоду спричинив циклон, що утворився над Адріатичним морем і, рухаючись через Балкани, дійшов до нас.

З 12 вересня система його атмосферних фронтів буквально розділила Україну на прохолодну дощову осінь із максимальною температурою лише +12 градусів у Львові та літню спеку — до +31,6 градусів — у Запоріжжі.

Синоптик зазначає, що Черкаська область опинилася на межі температурних контрастів: поки в Каневі стовпчики термометрів показували скромні +17, у Чигирині повітря прогрілося до +30.

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Що стосується дощів, то вони розподілялися нерівномірно і суттєво не вплинули на зволоження верхніх шарів ґрунту

14 вересня циклон і надалі панує над Україною, спричиняючи нестабільну погоду з періодичними дощами. Температура повітря вночі становить +10…+15, а вдень — від +17 до +22.

У вівторок, 15 вересня, циклон відійде, відкривши шлях північному повітрю.

"Хмарність поступово зменшиться, сонячних прояснень стане більше, істотних опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме +7…+12, вдень — від +17 до +22.

У період з 16 по 20 вересня в атмосфері пануватиме антициклон з південного заходу, завдяки чому в Україну прийде сухе, тепле й сонячне "бабине літо". Повітря прогріється до +9…+14 градусів вночі, а вдень термометри показуватимуть +21…+26.

Про те, що початок нового тижня в Україні буде прохолодним і дощовим, однак із середи температура поступово підвищиться, говорив і синоптик Ігор Кібальчич.

Нагадаємо, що вересень в Україні може виявитися теплішим за багаторічну кліматичну норму. Згідно з попередніми прогнозами, протягом більшої частини місяця очікувалася тепла й переважно суха погода, яка могла зберегтися навіть на початку жовтня.