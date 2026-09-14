"Бабье лето" в Украине: когда потеплеет до +26

Несмотря на похолодание и дожди за окном, осеннее тепло еще порадует украинцев.

Местами температура поднимется выше 20 градусов, прогнозирует синоптик Виталий Постригань.

По его словам, влажную и почти осеннюю погоду "организовал" циклон, который сформировался над Адриатическим морем и, двигаясь через Балканы, пришел к нам.

С 12 сентября система его атмосферных фронтов буквально разделила Украину на прохладную дождливую осень с максимальной температурой только +12 градусов во Львове и летнюю жару — до +31,6 градусов — в Запорожье.

Синоптик констатирует, что Черкасская область оказалась на грани температурных контрастов: пока в Каневе столбики термометров показывали скромные +17, в Чигирине воздух прогрелся до +30.

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Что касается дождей, то они распределялись неравномерно и существенно не повлияли на увлажнение верхних слоев почвы

14 сентября циклон еще царит над Украиной, провоцируя неустойчивую погоду с периодическими дождями. Температура воздуха ночью составляет +10…+15, а днем — от +17 до +22.

Во вторник, 15 сентября, циклон пойдет на выход открыв путь северному воздуху.

"Облачность постепенно снизится, солнечных прояснений станет больше, существенных осадков не ждем. Температура воздуха ночью составит +7…+12, днем — от +​​17 до +22.

В период с 16 по 20 сентября в атмосфере будет доминировать антициклон с юго-запада, благодаря чему в Украину придет сухое, теплое и солнечное "бабье лето". Воздух прогреется до +9…+14 градусов ночью, а днем термометры будут показывать +21…+26.

О том, что начало новой недели в Украине будет прохладным и дождливым, однако со среды температура постепенно повысится, говорил и синоптик Игорь Кибальчич.

Напомним, сентябрь в Украине может оказаться теплее многолетней климатической нормы. Согласно предварительным прогнозам, в течение большей части месяца ожидалась теплая и преимущественно сухая погода, которая могла сохраниться даже в начале октября.