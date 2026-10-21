Погода 21 жовтня здивує контрастами: де в Україні дощитиме, а де потеплішає до +20

21 жовтня в Україні очікується тепла осіння погода завдяки надходженню повітряної маси з південного сходу. У більшості регіонів опадів не буде, однак місцями пройдуть невеликі дощі, а вночі та вранці можливий туман.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом синоптиків, атмосферний тиск інтенсивно зростатиме через поширення поля високого тиску від потужного антициклону з північного сходу. Це сприятиме переважанню погоди без опадів. Водночас із південного сходу надходитиме тепла повітряна маса, яка забезпечить відносно високі для осені температури.

Прогноз погоди 21 жовтня Фото: Укргідрометцентр

Протягом дня буде хмарно з проясненнями. В Україні, за винятком західних і південно-західних областей, місцями очікується невеликий дощ. Уночі та вранці туман прогнозують на Закарпатті, Прикарпатті, у південній частині країни та більшості центральних областей.

Видео дня

Вітер буде південно-східним і східним, зі швидкістю 5–10 м/с. У західних областях він посилиться до 7–12 м/с.

Уночі температура повітря становитиме +6…+11°. У Карпатах буде прохолодніше — від 0 до +5°. Удень у більшості регіонів очікується +12…+17°, а на Закарпатті та півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до +20°.

Погода на Київщині

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 21 жовтня в Києві та Київській області буде хмарно з проясненнями. У столиці опадів не прогнозують, тоді як у деяких районах області можливий невеликий дощ.

Вітер у регіоні буде південно-східним, швидкістю 5–10 м/с.

У Київській області вночі температура становитиме +6…+11°, удень — +12…+17°. У Києві нічні показники будуть дещо вищими — +9…+11°, а вдень повітря прогріється до +13…+15°.

На початку жовтня синоптикиня Наталка Діденко опублікувала прогноз погоди в Україні, у якому попередила про наближення перших заморозків. За її словами, антициклон принесе сонячну погоду без опадів.

Раніше, у середині вересня, фахівці Європейської програми моніторингу довкілля та зміни клімату Copernicus поділилися прогнозом щодо того, якими можуть бути осінь та зима 2026 року.