Заморозки вже близько: Діденко попередила про різку зміну погоди в жовтні

3 жовтня в Україні очікується суха, ясна та сонячна погода, а вночі в більшості регіонів можливі заморозки. Винятком стане південна частина країни.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, погоду в Україні визначатиме антициклон, який забезпечить суху та сонячну погоду вдень.

Через ясне небо в нічні години температура може знижуватися до заморозків у більшості областей України. На півдні країни така ситуація не очікується.

Карта антициклону Фото: facebook Наталка Діденко

Вдень повітря прогріється до +17…+20 °C. На Закарпатті температура буде вищою — від +20 до +23 °C. Натомість на північному сході України буде свіжіше: там прогнозують +14…+16 °C.

У Києві найближчими вихідними також очікується суха, ясна та сонячна погода. Максимальна температура повітря у столиці становитиме близько +18 °C.

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За попередніми прогнозами, зміна погоди очікується 9–10 жовтня. На ці дні Діденко прогнозує дощі та похолодання.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що вересень в Україні може виявитися теплішим за середні багаторічні значення. Очікувалося, що більшу частину місяця в країні переважатиме тепла та суха погода, яка могла зберегтися й на початку жовтня.

Синоптик Ігор Кібальчич своєю чергою прогнозував, що після дощів на початку вересня в Україні поступово потеплішає. За його оцінкою, до кінця другої декади місяця мала встановитися переважно суха, малохмарна та тепла погода. Цей період фахівець називав першим бабиним літом.