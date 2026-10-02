Заморозки уже близко: Диденко предупредила о резкой смене погоды в октябре

3 октября в Украине ожидается сухая, ясная и солнечная погода, а ночью в большинстве регионов возможны заморозки. Исключением станет южная часть страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По её словам, погоду в Украине будет определять антициклон, который обеспечит сухую и солнечную погоду днём.

Из-за ясного неба в ночное время температура может опускаться до заморозков в большинстве областей Украины. На юге страны такая ситуация не ожидается.

Карта антициклона Фото: facebook Наталка Диденко

Днём температура воздуха поднимется до +17…+20 °C. В Закарпатье температура будет выше — от +20 до +23 °C. Зато на северо-востоке Украины будет прохладнее: там прогнозируют +14…+16 °C.

В Киеве в ближайшие выходные также ожидается сухая, ясная и солнечная погода. Максимальная температура воздуха в столице составит около +18 °C.

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По предварительным прогнозам, перемена погоды ожидается 9–10 октября. На эти дни Диденко прогнозирует дожди и похолодание.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что сентябрь в Украине может оказаться теплее средних многолетних значений. Ожидалось, что большую часть месяца в стране будет преобладать теплая и сухая погода, которая могла сохраниться и в начале октября.

Синоптик Игорь Кибальчич, в свою очередь, прогнозировал, что после дождей в начале сентября в Украине постепенно станет теплее. По его оценке, к концу второй декады месяца должна была установиться преимущественно сухая, малооблачная и теплая погода. Этот период специалист называл первым бабиным летом.