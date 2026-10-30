Известная украинская артистка стала стюардессой и поет в самолетах (фото, видео)

Когда-то Екатерина Кудлач выходила на сцену Львовского театра имени Леси Украинки. Теперь её сценой стал салон самолёта, а зрителями – пассажиры.

Екатерина, известная в соцсетях как @zahmarna.kate, родом из Одессы. В 2022 году она приостановила театральную карьеру, чтобы осуществить давнюю мечту: стать стюардессой. Девушка прошла отбор в одну из украинских авиакомпаний и начала новую профессиональную жизнь. Фокус расспросил её об этом опыте.

Екатерина также завела блог, который превратила в настоящий сериал о жизни стюардессы: рабочие будни, пассажиры, курьезные ситуации и моменты, которые обычно остаются за кадром перелётов. К тому же актриса начала петь.

"Я давно хотела рассказать об авиации не только через видео и истории из рабочей повседневности, но и через музыку. Для меня новая песня "Мой самолет" – это песня о сбывшейся мечте, о любви к небу и людям, которых я встречаю во время полетов. Исполнить её прямо на борту самолёта для пассажиров было очень волнительно и символично. Я как бы соединила две важные части своей жизни – творчество и работу бортпроводницы", – рассказывает Кудлач.

Исполнение песни прямо во время полета стало продолжением этой истории: Екатерина предстала перед пассажирами не только как бортпроводница, но и как артистка. Самолет превратился в сцену, а обычный перелет – в концерт.

Екатерина отмечает, что эта композиция приобретает особое значение в украинском контексте. Из-за полномасштабной войны воздушное пространство Украины закрыто для гражданской авиации, а возобновление пассажирских рейсов по-прежнему остается надеждой миллионов украинцев.

"Открытое небо сегодня символизирует не только возможность путешествовать, но и возвращение к привычной жизни, встречи с близкими и свободу передвижения… Для украинцев открытое небо – это мечта, которая объединяет страну", – добавляет артистка.

Напомним, ранее Фокус писал:

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