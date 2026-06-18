"Вино дешевле воды": украинка рассказала, что ей постоянно говорят испанцы (фото)

Украинская мастерица по изготовлению украшений переехала в Валенсию с двумя детьми и двумя котами. Она рассказывает, почему эмиграция оказалась совсем не такой, как в Instagram.

Она ехала через всю Европу в надежде обрести покой. Однако, как оказалось, приключения только начинались. На въезде в Испанию её пытались ограбить на трассе. Так началась новая глава в жизни Оксаны Турбаевской — мастерицы по изготовлению украшений с 16-летним стажем, которая покинула Киевскую область ради Валенсии. Испания оказалась не сказкой, но стала местом, где она наконец-то увидела себя по-другому. В беседе с Фокусом женщина рассказывает о своём уникальном опыте.

Нас хотели ограбить

С чего началась ваша история переезда в Испанию?

— На въезде в страну нас пытались ограбить — прямо на трассе. "Bienvenidos", как говорится. Оказывается, это известная схема, когда водитель другой машины показывает, что спустило колесо или что-то случилось с машиной, вы останавливаетесь, а он отвлекает вас и грабит. Могут действовать группами.

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Но всё же я бы начала с того, что решение о переезде было довольно спонтанным. Мы никогда не планировали переезжать за границу, но жили в Киевской области, недалеко от ГЭС, поэтому, имея двоих детей и три года без сна, в конце концов решились на эмиграцию в декабре 2024 года. Мы взяли с собой двух кошек, и теперь они ловят не мышей, а ящериц.

Оксана Турбаевская уехала из Киевской области в Валенсию Фото: Оксана Турбаевская | личный архив

Первые недели в Испании прошли как в тумане, потому что психике очень трудно быстро осознать всё, что происходит. Постепенно приходишь в себя. Вокруг — совершенно другой мир, в котором теперь нужно понять, как жить.

Испания — это не сказка

Какой вы представляли себе Испанию до переезда, а какой она оказалась в реальности?

— До переезда Испания представлялась мне очень кинематографичной: море, солнце, апельсиновые деревья, беззаботность и люди, которые никуда не спешат. Я думала, что это будет страна, где жизнь может стать спокойнее просто потому, что вокруг пальмы и солнце.

Однако страна не снимает с меня ответственности за собственную жизнь. Здесь тоже приходится налаживать быт, разбираться с документами, учить язык и чувствовать себя чужой. Для меня Испания оказалась совсем не сказкой. Здесь рухнули все мои опоры… Единственное, что помогло выдержать, — это семья… Незапланированная эмиграция — это очень тяжело, в первую очередь психологически.

Для меня как для художника главное — чтобы страна вдохновляла жить и творить. А здесь солнце, цветы, море, невероятная архитектура. Мне это нравится — вот ответ на вопрос: "Почему именно эта страна?".

Что было самым сложным в период адаптации: язык, документы, поиск работы, одиночество, новая обстановка или что-то другое?

— Чувство тревоги по поводу работы: смогу ли я продолжать свое дело, которое строила 16 лет, из-за границы. Как это сделать правильно и легально? С основными документами было понятно, поскольку в Испании очень большое украинское сообщество, и ответы и подсказки на все вопросы можно найти в Telegram-сообществах или в Google.

А вот со школами для детей возникают сложности. Создается впечатление, что системы либо нет, либо она очень сложна и непонятна. Испанцы никуда не спешат, поэтому часто узнать, зачислили ли ребенка в ту школу, в которую вы подавали заявление, можно фактически только перед началом учебного года.

Оксана рассказала о своем опыте эмиграции Фото: Оксана Турбаевская | личный архив

В Валенсии очень много украинских девушек. Я счастлива, что нашла здесь подруг. Даже не ожидала встретить столько невероятных, талантливых и сильных женщин. Сейчас я раз в месяц собираю группы, где провожу обучающие творческие мастер-классы по изготовлению украшений из натуральных камней и постепенно обзавожусь "своими".

Работа исцеляет

Был ли момент, когда вы подумали: "Я не справлюсь"? Что помогло вам пережить этот период?

— Да, бывало, и не раз. За полтора года в эмиграции это состояние периодически, волнами, возвращается. Но для меня источником силы является моя работа, мое творчество. Когда я пишу в соцсетях о своих эмоциях, всегда в ответ получаю мощную поддержку от девушек и просто продолжаю создавать украшения. Это и моя сила, и моя "ахиллесова пята": без любимой работы я не чувствую жизни.

Сталкивались ли вы в Испании со стереотипами в отношении украинок или женщин из Восточной Европы?

— Лично с этим не сталкивалась, но слышала много историй о странных вопросах об украинцах: "А знаете ли вы, что такое микроволновка, или есть ли у вас в Украине супермаркеты?". Возможно, мне такие вопросы не задают из-за моего внешнего вида или из-за круга общения. За границей мы же сначала создаем свою "бульбашку", а уже со временем, адаптировавшись, расширяем круг общения, включая в него местных жителей.

Оксана признается, что работа ей очень помогает Фото: Оксана Турбаевская | личный архив

Испанцы, с которыми я общалась, всегда были милыми, иногда даже слишком. Мне нравятся непринуждённые разговоры с дедушкой на почте или продавщицей в супермаркете. Часто незнакомые женщины говорят, что я красивая или что им нравятся мои яркие волосы или татуировки. Это приятно.

Различие в менталитетах

В чём, по вашему мнению, заключается самое большое различие между украинцами и испанцами?

— О, разница очень большая. Конечно же, это менталитет, если говорить в общем. И я бы сказала о "наслаждении жизнью": это навык, которому мы учимся здесь, а у них он как будто заложен в генетическом коде.

У всего есть свои плюсы и минусы. Украинцы предприимчивы и трудолюбивы, неугомонны, я бы сказала. Мне сложно с тем, что здесь люди часто не очень четко соблюдают договоренности и сроки. Для меня это выглядит как неорганизованность и безответственность, хотя для них это просто привычный образ жизни.

Вообще удивляюсь, когда люди пытаются сравнивать разные народы и осуждают иной образ жизни или мышления. Ведь даже немного углубившись в историю стран, можно понять "почему". У всех разное формирующее прошлое.

Что Испания изменила в вашем характере, ритме жизни или отношении к себе?

— Несмотря на все сложности, связанные с эмиграцией, я смогла здесь посмотреть на себя по-другому. Увидела, какая я сильная и красивая, и осознала, как благодарна себе и своему телу за всё то, что мы пережили и выдержали. Наконец-то смогла по-настоящему бросить курить. С первого дня в Испании. Хотя здесь, наоборот, очень много курильщиков.

По словам Турбаевской, у украинцев и итальянцев довольно разный менталитет Фото: Оксана Турбаевская | личный архив

Кроме того, уже 10 месяцев я вообще не употребляю алкоголь. К этому решению я шла постепенно, но все сложилось именно здесь, в Испании, где "вино дешевле воды". Думаю, что в этом и заключается моя сила — идти к своим целям постепенно, но уверенно. То же самое и с собственным делом: я переживала, что не смогу здесь его продолжать, а в этом году открыла интернет-магазин и даже имею в городе витрину с украшениями. Так что всё возможно, если верить в себя.

Что из украинского вы особенно бережете в себе, живя в Испании?

— Язык, любовь к Украине. Это находит отражение и в моем творчестве, ведь это тоже часть украинского характера: смелого, прекрасного, свободного. Даже создавая украшения в другой стране, я чувствую, что вкладываю в них свою украинскую душу. Искреннюю и открытую.

Один совет

Если бы вы могли дать один совет женщине, которая сейчас начинает жизнь с нуля в другой стране, что бы вы ей сказали?

— "Не спеши требовать от себя, чтобы сразу стать сильной, успешной и адаптировавшейся". Начинать жизнь в другой стране — это не просто переезд, это большая внутренняя перестройка. Придётся учиться новому языку, новым правилам, иногда — заново искать себя, своё дело, свой круг общения и опоры.

Помните, что вы начинаете не с нуля. Вы берете с собой весь свой опыт, силу, талант, любовь, профессионализм и всё, что уже успели создать до переезда. Дайте себе время. Не сравнивайте свой путь с чужими красивыми историями. Двигайтесь маленькими шагами и верьте в себя.

Новая страна может лишить вас привычных опор, но она не лишит вас вашей ценности. Я до сих пор переживаю этот опыт и храню в своём запасе множество историй девушек, оказавшихся в эмиграции. Создавайте круг общения, он также станет вашей опорой в сложные моменты. Женщины — большая ценность и источник вдохновения для меня.

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