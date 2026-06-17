2300 грн в час: украинка устроилась поваром в американскую семью — что она готовит

Девушка из Украины, которая сейчас живёт и работает в США, рассказала о своей работе частным поваром. Как выяснилось, это хорошая работа с достойной зарплатой и неплохими условиями.

Украинка показала, как проходит её обычный день на кухне: как она готовит для семьи восемь блюд за четыре часа рабочего времени. В меню она включила плов, салат из свеклы и моркови, куриные котлеты с грибным соусом, овсяное печенье и вишневый пирог. За свой труд она получит 50 долларов в час. Как выглядит её рабочий день, – читайте в материале Фокуса.

"Готовлю быстро, вкусно и с душой, ведь еда — это не просто "поесть", а проявление заботы", — рассказывает она.

"Я не работаю в семьях каждый день, это понятно. Но в перспективе это было бы замечательно. Сегодня у меня не самое простое меню. За четыре часа нужно приготовить восемь блюд", — отмечает она.

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