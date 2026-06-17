2300 грн за годину: українка влаштувалась поваром в американську сім'ю – що вона готує

Дівчина з України, яка зараз живе та працює в США, розповіла про роботу приватним поваром. Як з’ясувалося, це хороша робота з гідною оплатою та непоганими умовами.

Українка показала звичайний день на кухні, як вона готує для родини вісім страв за чотири години робочого часу. Вона додала в меню плов, салат із буряка, моркви, курячі котлети з грибним соусом, вівсяне печиво та вишневий пиріг. За свою працю вона отримає 50 доларів за годину. Як виглядає її робочий день, – читайте у матеріалі Фокусу.

"Готую швидко, смачно і з душею, адже їжа – це не просто "поїсти", а про турботу", – розповідає вона.

"Я не працюю в сім’ях щодня, зрозуміло. Але на перспективу це було б чудово. Сьогодні в мене не дуже просто меню. За чотири години потрібно приготувати вісім страв", – зазначає вона.

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У своєму відео авторка поетапно продемонструвала всі етапи приготування страв. Меню вийшло дуже ситним, корисним та різноманітним.

Її відео за кілька днів зібрало майже 100 тисяч переглядів, безліч коментарів та вподобайок.

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