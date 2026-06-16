Українського ведучого не взяли на роботу через "гендерну рівність" – відібрали лише жінок
Мовник "Суспільне" начебто відмовив громадському діячу та ведучому в роботі через гендерні квоти. Як виявилось потім, подію, на яку його запрошували, вели одні жінки.
Колишнього ведучого "Телебачення Торонто" Дмитра Щебетюка запросили безплатно вести спеціальну подію для "Суспільного", а потім скасували його участь – за лічені дні до заходу. Детальніше про це він розповів у своїх соціальних мережах (@schebetyuk). Що наразі відомо про скандал, – читайте у спеціальному матеріалі Фокусу.
"Скасували мою роль ведучого через "гендерну рівність". За чотири дні до заходу. Ось так тепер виглядає гендерна рівність? Щиро, поясніть, будь ласка, може я чогось не розумію. До цього ми мали двогодинну офлайн-зустріч, далі я собі готувався. Відмінив і підлаштував плани під захід. Я розумів, що працюватиму безкоштовно, але захід здавався мені цінним", – поділився Дмитро.
Взяли лише жінок
Судячи зі скриншоту, який він опублікував, врешті-решт організатори обрали на цю роль лише жінок: креативну продюсерку Вікторію Польченко, експертку з питань безбар'єрності Уляну Пчолкіну, а також перекладачок жестової мови – Тетяну Журкову та Ладу Соколюк.
Разом з тим, Щебетюк, який пересувається на кріслі колісному, подякував організаторам і попросив людей у коментарях не дискредитувати "Суспільне".
"Я вдячний усім, хто працює в "Суспільному". Вдячний людині, яка мені це повідомила, бо я щиро вірю в її найкращі наміри. Коментаторів, які наганятимуть чи дискредитуватимуть "Суспільне" – блокуватиму. Якщо вже коментуєте, то по суті питання. Перед тим прочитайте гілки тут та у фб, якщо вже захотілося витратити свій час", – зазначив він.
Інші голоси
"Так в чому рівність? На картинці тільки жінки?" – поцікавився один з учасників обговорення.
Інший додав: "Не будемо ми дискредитувати "Суспільне". Якщо вони вам відмовили – значить так потрібно. Я підтримую "Суспільне".
Фокус звернувся за коментарями до Дмитра Щебетюка та "Суспільного". Ми опублікуємо їхні заяви, щойно отримаємо відповідь.
Нагадаємо, раніше Фокус писав:
- Як живе легендарний гравець "Що? Де? Коли?" Борис Бурда і що говорить про війну.
- Де зараз популярний телеведучий 2000-х Андрій Доманський.
Крім того, ми розповідали, як склалась доля Юлії Рай, яка розривала українську сцену в 2000-х.