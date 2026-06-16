Украинского ведущего не взяли на работу из-за "гендерного равенства" — отобрали только женщин
Вещатель "Суспільне" якобы отказал общественному деятелю и ведущему в работе из-за гендерных квот. Как выяснилось позже, мероприятие, на которое его приглашали, вели исключительно женщины.
Бывшего ведущего "Телевидения Торонто" Дмитрия Щебетюка пригласили бесплатно вести специальное мероприятие для "Суспільного", а затем отменили его участие — за считанные дни до мероприятия. Подробнее об этом он рассказал в своих социальных сетях (@schebetyuk). Что на данный момент известно о скандале, – читайте в специальном материале Фокуса.
"Отменили мою роль ведущего из-за "гендерного равенства". За четыре дня до мероприятия. Так теперь выглядит гендерное равенство? Честно, объясните, пожалуйста, может, я чего-то не понимаю. До этого у нас была двухчасовая офлайн-встреча, потом я готовился. Отменил и подстроил планы под мероприятие. Я понимал, что буду работать бесплатно, но мероприятие казалось мне ценным", – поделился Дмитрий.
Взяли только женщин
Судя по скриншоту, который он опубликовал, в итоге организаторы выбрали на эту роль только женщин: креативную продюсершу Викторию Польченко, экспертку по вопросам безбарьерности Ульяну Пчолкину, а также переводчиц жестового языка – Татьяну Журкову и Ладу Соколюк.
Вместе с тем Щебетюк, который передвигается на инвалидной коляске, поблагодарил организаторов и попросил людей в комментариях не дискредитировать "Суспільне".
"Я благодарен всем, кто работает в "Суспильном". Благодарен человеку, который мне об этом сообщил, потому что искренне верю в его благие намерения. Комментаторов, которые будут нападать на "Суспильное" или дискредитировать его, я буду блокировать. Если уж комментируете, то по сути вопроса. Перед этим прочитайте ветки здесь и в ФБ, если уж захотелось потратить свое время", – отметил он.
Другие мнения
"Так в чём же равенство? На картинке только женщины?" — поинтересовался один из участников дискуссии.
Другой добавил: "Не будем мы дискредитировать "Суспільне". Если они вам отказали — значит, так и должно быть. Я поддерживаю "Суспільне".
Фокус обратился за комментариями к Дмитрию Щебетюку и "Суспильному". Мы опубликуем их заявления, как только получим ответ.
Напомним, ранее Фокус писал:
- Как живёт легендарный участник телевикторины "Что? Где? Когда?" Борис Бурда и что он говорит о войне.
- Где сейчас находится популярный телеведущий 2000-х Андрей Доманский.
Кроме того, мы рассказывали о судьбе Юлии Рай, которая была звездой украинской сцены в 2000-х.