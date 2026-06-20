"Никогда так много не молилась": стюардесса рассказала о месте на Земле, куда боится летать

Стюардесса Алина Белокур рассказала о части мира, которая ей лично не нравится ни в плане рабочих поездок, ни для отдыха. Мол, там высокая влажность, плохая атмосфера и невкусная еда.

Стюардесса в TikTok-блоге (@alinabelokurr) призналась, почему терпеть не может летать в Азию. Говорит, из-за разницы во времени у неё очень сильный джетлаг. Однако это далеко не единственная причина дискомфорта. Подробнее об опыте бортпроводницы — читайте в материале Фокуса.

"Я — стюардесса, и я терпеть не могу летать в Азию. Главная причина в том, насколько сильно меня выбивает из колеи сменная часовая зона. Каждый раз, когда я лечу на Восток, возникает ощущение, что я попадаю туда, где пространство и время перестают существовать. Я вижу себя в каком-то другом измерении. Раньше я представляла себе смену часовых поясов как нечто вроде того, будто ты проснулся в 5 утра и не можешь заснуть. На самом деле это состояние, когда ты не можешь справиться со своим собственным телом, тебя выворачивает, ломает; ты физически не можешь понять, где находишься. Не можешь есть, спать и даже оторваться от кровати", – рассказывает бортпроводница из Украины.

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"Нас ждал настоящий ад"

Девушка также вспомнила, пожалуй, самый тяжелый в её карьере рейс в Австралию, когда ей пришлось спать 24 часа, чтобы восстановить силы.

"На обратном пути меня ждал настоящий ад… Никогда еще я так много не молилась. Думала, что в том самолете я отдам душу Богу. Мне никогда не было так плохо — буквально выворачивало изнутри. Было ощущение, что я очень-очень пьяна, но никак не могу протрезветь", – делится Алина.

Атмосфера так себе

Во-вторых, девушка призналась, что ей не нравится общая атмосфера в азиатских странах.

"Не нравится запах, погода, воздух, в целом атмосфера на улице. Учитывая, сколько страданий приходится пережить, чтобы добраться сюда, мне не очень приятно здесь находиться", — объясняет она.

Невкусная еда

В-третьих, украинка отметила еду. По её мнению, блюда там не вкусные, именно поэтому она часто остаётся голодной.

"Я не привередлива в еде, но очень сложно найти что-нибудь поесть. Поэтому в Азии я очень часто остаюсь голодной, что вообще не свойственно мне", — добавляет стюардесса, вспоминая тот опыт.

Алина Белокур работает стюардессой Фото: Alina Bilokur | Instagram

Алина отметила, что ей очень нравится работать стюардессой: она побывала во многих интересных местах на планете, но есть места, куда вряд ли бы полетела ещё раз просто так.

"Когда я открываю свой график и вижу там только командировки в Европу, я чувствую себя счастливой, потому что там я чувствую себя человеком", — подытожила Белокур.

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