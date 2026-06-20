"Ніколи стільки не молилась": стюардеса розповіла про місце на Землі, куди боїться літати

Бортпровідниця Аліна Білокур розповіла про частину світу, яка особисто їй не подобається ані в плані робочих поїздок, ані для відпочинку. Мовляв, там сильна вологість, погана атмосфера та несмачна їжа.

Стюардеса в TikTok-блозі (@alinabelokurr) зізналась, чому терпіти не може літати в Азію. Каже, через різницю в часі у неї дуже важкий Jet lag. Однак це далеко не єдина причина дискомфорту. Більше про досвід борпровідниці, – читайте у матеріалі Фокусу.

"Я – стюардеса, і я терпіти не можу літати в Азію. Основна причина у тому, наскільки сильно мене розмазує Jet lag. Щоразу, коли я лечу на Схід, таке відчуття, що потрапляю кудись, де простір і час перестають існувати. Себе я бачу в якомусь іншому вимірі. До цього уявляла собі Jet lag, як щось, наче ти прокинувся о 5 ранку і не можеш заснути. Насправді це стан, коли ти не можеш дати раду своєму власному тілу, тебе вивертає, ламає; ти не можеш зрозуміти фізично, де перебуваєш. Не можеш їсти, спати і навіть віддерти себе від ліжка", – розповідає бортпровідниця з України.

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"Чекало справжнє пекло"

Дівчина також пригадала чи не найважчий у її кар’єрі рейс в Австралію, коли довелося спати 24 години, щоб відновитися.

"Дорогою назад на мене чекало справжнє пекло… Ніколи стільки не молилась. Думала, що на тому літаку я віддам Богу душу. Мені ніколи не було так погано – буквально вивертало зсередини. Було відчуття, що я дуже-дуже п’яна, але ніяк не можу протверезіти", – ділиться Аліна.

Атмосфера так собі

По-друге, дівчина зізналась, що їй не подобається загальна атмосфера в країнах Азії.

"Не подобається запах, погода, повітря, загалом атмосфера на вулиці. Зважаючи на те, скільки страждань треба пережити, щоб сюди долетіти, мені не сильно приємно тут перебувати", – пояснює вона.

Несмачна їжа

По-третє, українка виділила їжу. На її думку, страви там не смачні, саме тому вона часто залишається голодною.

"Я не вибаглива в їжі, але дуже складно знайти щось поїсти. Тому дуже часто в Азії залишаюся голодною, що взагалі мені не властиво", – додає бортпровідниця, пригадуючи той досвід.

Аліна Білокур працює стюардесою Фото: Alina Bilokur | Instagram

Аліна зазначила, що їй дуже подобається працювати стюардесою: вона відвідала багато цікавих місць на планеті, але є місця, куди б навряд чи ще раз полетіла просто так.

"Коли я відкриваю свій розклад і бачу там лише європейські відрядження, то почуваюся щасливою, бо там почуваюся людиною", – підсумувала Білокур.

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