"Нікого немає": українка показала, що сталося з популярним курортом на Чорному морі

Миколаївська блогерка Діана Шолкова показала, у що перетворився колись популярний курорт на березі Чорного моря. Тепер там пустинні пляжі, порослі бур’яном та травою вулиці, покинуті туристичні бази, де вже роками немає ані душі.

Попри те, що Коблеве на Миколаївщині ніколи не було під російською окупацією, курорт перебуває в безпосередній близькості до зони бойових дій й живе в умовах воєнного стану. Через постійні ракетні обстріли та удари дронами курортна інфраструктура постраждала – зруйновано або пошкоджено десятки баз відпочинку, готелів та закладів. Як зараз виглядає колишній райський куточок, – дізнавайтесь у спеціальному матеріалі Фокусу.

Діана Шолкова провела для своїх глядачів невелику екскурсію набережною. Судячи з її відео, на курорті немає ані душі: торгові майданчики закриті, вулиці та провулки порожні, немає ані людей, ані автомобілів.

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"Нікого немає"

"Саме молдавські бази. Нікого немає. Там проходу далі немає… Пам’ятаєте, як тут вирувало життя до 2022 року" – коментує дівчина, демонструючи пустинні пейзажі з покинутими ятками та будинками.

У наступному включенні вона показала місця відпочинку, забиті дошками та закриті металевими ролетами. "Друзі, така ностальгія", – додала авторка відео.

Курорт Коблево зараз Фото: TikTok

"Так боляче дивитись це відео. дійсно, вирувало життя, розваги, музика, як хочеться все повернути", – пише жінка, зареєстрована на платформі як Неля.

"Коблево, рідненьке.. Кожен рік там був багато часу саме на молдавських базах. Дуже боляче дивитись на це. Але все повернеться! І ще більше! Ось побачите", – пише інший учасник обговорення.

Готелі працюють

Повноцінний відпочинок на курорті наразі неможливий.

Коблеве перетворився на пустелю Фото: TikTok

Деякі готелі працюють переважно для внутрішніх переселенців або транзитних мандрівників, а купатися туристи їздять на безпечніший Тилігульський лиман.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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