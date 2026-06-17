На кордоні з Європою: українське село, де 100 років тому "зупинився час"

Мало хто знає, що звичайне прикарпатське село колись було серцем цілої землі. Шипинці на Буковині – це не просто населений пункт із гарними хатами, а місце, де середньовічна історія, давні легенди та народна традиція існують поруч із повсякденням

Громадська організація "Кафедра Буковини" показала фото одного з найкрасивіших сіл Буковини на кордоні з Європою, де начебто 100 років тому зупинився час. Цей проєкт присвячений селам Чернівецької області, їхній культурі, архітектурі, побуту та людям.

Звичайна хатина в селі Шипинці Фото: Instagram

Село Шипинці – колишня столиця середньовічної Буковини. Там проходив міжнародний торговий шлях, що сполучав Львів, Галич, Коломию, Сучаву і простягався далі аж до Балкан.

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У селі дуже гарно та затишно Фото: Instagram

Автори проєкту пишуть, що в XIV-XV ст. уся територія нинішньої Чернівецької області йменувалась Шипинська земля. Політичним центром автономної області стало саме це село.

Походження назви села

Люди розповідають, що в давні часи в тих місцях дуже шипіло від нагрітої сонцем води, – звідси і назва населеного пункту – Шипинці. Населений пункт розташований у Буковинському Прикарпатті – на лівому березі Пруту в долині річки Совиця.

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Населений пункт розташований у Буковинському Прикарпатті Фото: Instagram

В селі діє народний музей, проходять фестивалі ("Роде наш красний"), а місцеві жителі славляться своєю музикальністю.

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Легенда про Шипинці

За селом є мале озеро, яке називають "Кругле болото". Люди вірили, що у нього немає дна. Мовляв, колись на місці "Круглого болота" була велика корчма, в якій люди пили вино та усіляко веселилися, навіть у Великий піст (перед Великоднем).

За селом є мале озеро, яке називають "Кругле болото" Фото: Instagram

Бог розгнівався на них і покарав грішників – переповнена корчма і ціле село пішло під землю, а на цьому місці утворилося озеро "Кругле болото", недосяжне і бездонне. Мешканці Шипинців вірять, що настане час, коли озеро зникне, а село знову вирине.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Чоловік живе у покинутому будинку біля Чорнобиля, де "безкінечна електроенергія". Житло доволі просторе: там є практично все, необхідне для життя.