Чоловік з Іраку освоїв 66-річну хату в селі поблизу Коломиї: про це гудуть всі Карпати (фото)

Громадянин Іраку, Мустафа Фаваді родом із Багдада, ділиться подробицями свого життя у селі поблизу Коломиї. За 7 років блогер став справжньою зіркою мережі, змусивши говорити про себе мільйонів людей з різних куточків України.

Перше відео Мустафи, де він проводить екскурсію своїм помешканням, зібрало мільйон переглядів у TikTok. В інших включеннях він годує котів та качок, прибирає територію, ходить в гості до сусідів. Як йому живеться на новому місці, – читайте у матеріалі Фокусу.

Цікаво, що за цей час іранець навчився практично вільно спілкуватися українською мовою. Попри акцент, він може порозумітися з місцевими жителями.

"Всім привіт! Мене звуть Мустафа, я живу в Коломиї", – розпочинає свій блог Мустафа.

До України він приїхав у 2018 році, щоб розвивати свій YouTube-канал і на цьому заробляти. За кілька років чоловік пожив у Києві, Одесі, Харкові, Луцьку, Рівному та Івано-Франківську, однак згодом вирішив кардинально змінити життя.

Восени 2024 року він переїхав у село Демешківці Івано-Франківської області. Там він орендував будинок 1959 року, який давно стояв порожнім. Зараз він самостійно ремонтує оселю та планує викупити її у майбутньому.

За словами блогера, у будинку спочатку не було водопостачання та каналізації, тому більшість робіт господар виконував власноруч: облаштував кухню, ванну кімнату, поклав ламінат, пофарбував стіни та впорядкував подвір’я.

До України Мустафа приїхав у 2018 році

Окрім ремонту, чоловік доглядає сад, облаштовує терасу й навіть планує створити окрему студію для монтажу відео, а також спортзал. Свій стиль життя він показує підписникам у соцмережах.

У селі блогер швидко знайшов спільну мову із сусідами. Місцеві допомагають йому адаптуватися, пригощають традиційними стравами, зокрема голубцями, а сам Мустафа охоче долучається до сільської роботи.

Мустафа вже адаптувався на новому місці

Чоловік зізнається, що війна в Україні для нього – болюча тема, адже в дитинстві він пережив воєнні події в Іраку. Попри це, він почувається в Україні як удома та вірить у мирне майбутнє.

