Мужчина из Ирака освоил 66-летний дом в селе вблизи Коломыи: об этом гудят все Карпаты (фото)

Гражданин Ирака, Мустафа Фавади родом из Багдада, делится подробностями своей жизни в селе вблизи Коломыи. За 7 лет блогер стал настоящей звездой сети, заставив говорить о себе миллионов людей из разных уголков Украины.

Первое видео Мустафы, где он проводит экскурсию по своему дому, собрало миллион просмотров в TikTok. В других включениях он кормит котов и уток, убирает территорию, ходит в гости к соседям. Как ему живется на новом месте, — читайте в материале Фокуса.

Интересно, что за это время иранец научился практически свободно общаться на украинском языке. Несмотря на акцент, он может объясниться с местными жителями.

"Всем привет! Меня зовут Мустафа, я живу в Коломые", — начинает свой блог Мустафа.

В Украину он приехал в 2018 году, чтобы развивать свой YouTube-канал и на этом зарабатывать. За несколько лет мужчина пожил в Киеве, Одессе, Харькове, Луцке, Ровно и Ивано-Франковске, однако впоследствии решил кардинально изменить жизнь.

Осенью 2024 года он переехал в село Демешковцы Ивано-Франковской области. Там он арендовал дом 1959 года, который давно стоял пустым. Сейчас он самостоятельно ремонтирует дом и планирует выкупить его в будущем.

По словам блогера, в доме сначала не было водоснабжения и канализации, поэтому большинство работ хозяин выполнял собственноручно: обустроил кухню, ванную комнату, положил ламинат, покрасил стены и упорядочил двор.

Кроме ремонта, мужчина ухаживает за садом, обустраивает террасу и даже планирует создать отдельную студию для монтажа видео, а также спортзал. Свой стиль жизни он показывает подписчикам в соцсетях.

В селе блогер быстро нашел общий язык с соседями. Местные помогают ему адаптироваться, угощают традиционными блюдами, в частности голубцами, а сам Мустафа охотно приобщается к сельской работе.

Мужчина признается, что война в Украине для него — болезненная тема, ведь в детстве он пережил военные события в Ираке. Несмотря на это, он чувствует себя в Украине как дома и верит в мирное будущее.

