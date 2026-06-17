На границе с Европой: украинская деревня, где 100 лет назад "остановилось время"

Мало кто знает, что обычное прикарпатское село когда-то было сердцем целой земли. Шипинцы на Буковине — это не просто населённый пункт с красивыми домами, а место, где средневековая история, древние легенды и народная традиция сосуществуют с повседневной жизнью

Общественная организация "Кафедра Буковины" опубликовала фотографию одного из самых красивых сел Буковины на границе с Европой, где, как будто, 100 лет назад остановилось время. Этот проект посвящен селам Черновицкой области, их культуре, архитектуре, быту и жителям.

Обычный дом в селе Шипинцы Фото: Instagram

Село Шипинцы — бывшая столица средневековой Буковины. Там проходил международный торговый путь, соединявший Львов, Галич, Коломыю, Сучаву и простиравшийся дальше вплоть до Балкан.

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В деревне очень красиво и уютно Фото: Instagram

Авторы проекта пишут, что в XIV–XV веках вся территория нынешней Черновицкой области называлась Шипинской землёй. Политическим центром автономной области стало именно это село.

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Происхождение названия села

Люди рассказывают, что в давние времена в тех местах очень шипела нагретая солнцем вода — отсюда и название населенного пункта — Шипинцы. Населённый пункт расположен в Буковинском Прикарпатье — на левом берегу Прута в долине реки Совица.

Населенный пункт расположен в Буковинском Прикарпатье Фото: Instagram

В селе работает народный музей, проводятся фестивали ("Роде наш красный"), а местные жители славятся своей музыкальностью.

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Легенда о Шипинцах

За деревней находится небольшое озеро, которое называют "Круглое болото". Люди верили, что у него нет дна. Говорят, когда-то на месте "Круглого болота" стояла большая корчма, в которой люди пили вино и всячески веселились, даже во время Великого поста (перед Пасхой).

За деревней находится небольшое озеро, которое называют "Круглое болото" Фото: Instagram

Бог разгневался на них и наказал грешников — переполненная корчма и целая деревня ушли под землю, а на этом месте образовалось озеро "Круглое болото", недосягаемое и бездонное. Жители Шипинцев верят, что наступит время, когда озеро исчезнет, а село вновь всплывет на поверхность.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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