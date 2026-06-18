"Никого нет": украинка показала, что произошло с популярным курортом на Черном море
Николаевская блогерша Диана Шолкова показала, во что превратился некогда популярный курорт на берегу Чёрного моря. Теперь там пустынные пляжи, заросшие сорняками и травой улицы, заброшенные туристические базы, где уже много лет нет ни души.
Несмотря на то, что Коблево в Николаевской области никогда не находилось под российской оккупацией, курорт расположен в непосредственной близости от зоны боевых действий и живет в условиях военного положения. Из-за постоянных ракетных обстрелов и ударов дронов курортная инфраструктура пострадала — разрушены или повреждены десятки баз отдыха, отелей и заведений. Как сейчас выглядит бывший райский уголок, – узнайте в специальном материале Фокуса.
Диана Шолкова провела для своих зрителей небольшую экскурсию по набережной. Судя по её видео, на курорте ни души: торговые площадки закрыты, улицы и переулки пусты, нет ни людей, ни автомобилей.
"Никого нет"
"Именно молдавские базы. Никого нет. Дальше пройти нельзя… Помните, как здесь кипела жизнь до 2022 года?" — комментирует девушка, показывая пустынные пейзажи с заброшенными ларьками и домами.
В следующем ролике она показала места отдыха, забитые досками и закрытые металлическими рольставнями. "Друзья, какая ностальгия", — добавила автор видео.
"Так больно смотреть это видео. Действительно, жизнь кипела, были развлечения, музыка – как хочется всё вернуть", – пишет женщина, зарегистрированная на платформе под ником Неля.
"Коблево, мое родной... Каждый год я проводил там много времени именно на молдавских базах. Очень больно на это смотреть. Но всё вернётся! И даже больше! Вот увидите", – пишет другой участник обсуждения.
Отели работают
Полноценный отдых на курорте в настоящее время невозможен.
Некоторые отели ориентированы преимущественно на внутренних переселенцев или транзитных путешественников, а купаться туристы ездят на более безопасный Тилигульский лиман.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Фотограф Анастасия Иванова отправилась на сказочный Бали, чтобы перезагрузиться. Однако вместо желанного отдыха в Индонезии девушка попала в настоящий круговорот неприятностей, которые превратили ее отпуск в сплошной кошмар.
- Украинец, который сначала уехал в Польшу, в конце концов решил снова паковать чемоданы и двигаться дальше на Запад. Мужчина признался, что в соседней стране перестал чувствовать себя спокойно из-за угрозы депортации даже за мелкие и незначительные правонарушения.
К счастью, не все приключения бывают драматичными. Например, блогер Уильям Сереметис устроил для себя и своих подписчиков яркий гастрономический марафон. Парень ежедневно дегустирует традиционные блюда новой страны, открывая для себя (и для нас) неожиданные вкусы народов мира.