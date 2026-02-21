Одне суцільне болото: чоловік показав, на що перетворився популярний курорт (фото)

Мандрівник Влад Самса, відпочиваючи на острові Балі, показав, що зараз відбувається на популярному курорті. Чоловіка здивував недоглянутий пляж, який контрастує з картинками, опублікованими в інтернеті.

Турист прогулявся набережною популярного курорту на острові Балі, щоб показати своїм підписникам в соціальних мережах тамтешні реалії. Як можна побачити на опублікованих фото, пляж доволі брудний, вода сильно відступила, тож відпочивальники змушені довго йти, щоб повністю зануритися у воду. Казкова локація фактично перетворилась в одне суцільне болото. Більше про це, — у матеріалі Фокусу.

Мандрівник Влад Самса про відпочинок на Балі

"Друзі, приїхали ми на Балі, на пляж Нуса Дуа, який раніше був одним з найкрасивіших. Очікування і реальність", — заявив він, продемонструвавши для порівняння дві картинки — одна з інтернету, інша — зроблена у режимі реального часу.

Відео дня

Далі чоловік показав, наскільки сильно розмило пляж, після того, як відступила вода.

Влад Самса на Балі Фото: TikTok

"Ти сюди заходиш, тут мінімальна глибина, а отам далі — великі хвилі. Тільки для серферів. Тут ніби взагалі немає нічого красивого. Поки що нічого незрозуміло", — додає він.

Що пишуть глядачі?

У коментарях глядачі почали шукати пояснення.

"Обожнюю туристів. Люди про припливи й відпливи навіть знати не знають і тупо хейтять", — написав один з учасників обговорення. Інший додав: "Вийде сонце, океан буде виглядати абсолютно по-іншому".

Відгуки користувачів мережі Фото: TikTok

"Так, тільки ми були там 3 рази за місяць і було те ж саме", — відповів автор ролика.

"Нас дурять фотографіями з дронів, фільтрами, а в житті такого не побачиш", — висловився наступний користувач мережі. На це Влад зазначив: "У житті побачили ще краще, тільки на інших пляжах. Все буду показувати далі".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українець показав, як насправді живуть люди на Мальдівах. Як з’ясувалось, це райський куточок далеко не для всіх, адже люди ледь зводять кінці з кінцями. Іноземні туристи для них — це чи не єдиний спосіб заробітку.

Британська блогерка Поппі Оуен, яка переїхала з Уельсу в Дубай у 2022 році, поділилася досвідом життя в мегаполісі. У своєму блозі вона розвіяла популярний міф про те, що переїзд до ОАЕ допомагає швидко розбагатіти.

Режисер і любитель подорожей Ахмед Реда зняв знамениті піраміди Гізи, що у Єгипті, з висоти пташиного польоту. Від побаченого у багатьох просто перехоплює подих.