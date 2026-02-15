Жінка переїхала у Дубай та розповіла правду, про яку всі мовчать (фото)

Британська блогерка Поппі Оуен, яка переїхала з Уельсу в Дубай у 2022 році, поділилася досвідом життя в мегаполісі. У своєму блозі вона розвіяла популярний міф про те, що переїзд до ОАЕ допомагає швидко розбагатіти.

За три роки життя в Дубаї родині Поппі не вдалося відкласти "жодного пенні". Основними причинами стали чималі витрати під час адаптаційного періоду, народження дитини та специфіка місцевого ринку послуг. Блогерка на своїй TikTok-сторінці (@thepoppyowen) зазначає, що відсутність податків, яка так приваблює іноземців, має зворотний бік.

Життя у Дубаї

Оуен стверджує, що усі кошти, які раніше йшли на податки в Британії, у Дубаї витрачаються на приватні школи для дітей та медичне страхування. Натомість покращення побутових умов та розвинена інфраструктура вимагають значно більших вкладень, ніж у Європі.

Британська блогерка Поппі Оуен Фото: TikTok

Попри фінансові виклики, родина не шкодує про свій вибір. Поппі підкреслює, що якість їхнього життя зросла вдесятеро. Серед головних переваг вона називає фізичне та ментальне здоров'я, адже активний спосіб життя та сонячна погода позитивно вплинули на її самопочуття.

Інше суспільство

Дубай дозволив жінці завести знайомства з людьми з усього світу, це було вкрай складно реалізувати у консервативному британському середовищі.

"Відтоді, як я переїхала сюди три роки тому, щодня трапляється момент: "ущипніть мене"… Якщо ви не відчуваєте чогось подібного у місці, де живете, то ризик може це змінити", — підсумувала блогерка.

