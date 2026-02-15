Женщина переехала в Дубай и рассказала правду, о которой все молчат (фото)

Британская блогерша Поппи Оуэн, которая переехала из Уэльса в Дубай в 2022 году, поделилась опытом жизни в мегаполисе. В своем блоге она развеяла популярный миф о том, что переезд в ОАЭ помогает быстро разбогатеть.

За три года жизни в Дубае семье Поппи не удалось отложить "ни одного пенни". Основными причинами стали немалые расходы во время адаптационного периода, рождение ребенка и специфика местного рынка услуг. Блогерша на своей TikTok-странице (@thepoppyowen) отмечает, что отсутствие налогов, которое так привлекает иностранцев, имеет обратную сторону.

Жизнь в Дубае

Оуэн утверждает, что все средства, которые ранее шли на налоги в Британии, в Дубае тратятся на частные школы для детей и медицинское страхование. Зато улучшение бытовых условий и развитая инфраструктура требуют значительно больших вложений, чем в Европе.

Британская блогерша Поппи Оуэн Фото: TikTok

Несмотря на финансовые вызовы, семья не жалеет о своем выборе. Поппи подчеркивает, что качество их жизни выросло в десять раз. Среди главных преимуществ она называет физическое и ментальное здоровье, ведь активный образ жизни и солнечная погода положительно повлияли на ее самочувствие.

Другое общество

Дубай позволил женщине завести знакомства с людьми со всего мира, это было крайне сложно реализовать в консервативной британской среде.

"С тех пор, как я переехала сюда три года назад, каждый день случается момент: "ущипните меня"... Если вы не чувствуете чего-то подобного в месте, где живете, то риск может это изменить", — подытожила блогерша.

