Побег принцессы Латифы: обнаружить сбежавшую дочь шейху Дубая помогло ФБР, – расследование

Власти Дубая сказали сотруднику ФБР, что принцесса была похищена и находится в опасности. Ссылаясь на срочную ситуацию, федеральный агент пошел на нарушение процедуры.

Федеральное бюро расследований (ФБР) обманом заставили помочь лидеру Дубая шейху Мохаммеду бин Рашиду аль-Мактуму найти его сбежавшую дочь принцессу Латифу три года назад, сообщает USA Today в своем новом расследовании.

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Чтобы привлечь американцев к поиску принцессы, им сказали, что Латифу похитили, утверждает издание.

Как известно, Латифа была найдена на борту яхты Nostromo у побережья Гоа, Индия, в марте 2018 года после неудачной попытки сбежать в США. Ей помогал в побеге в Оман бывший французский военно-морской капитан и шпион Эрве Жобер.

[ + – ] Эрве Жобер помогал принцессе Латифе сбежать Фото: Herve Jaubert/Twitter

Судно захватили индийские спецслужбы, а дочь шейха, а также людей, которые были с ней, отправили обратно в Дубай. При этом известно, что сама беглянка умоляла застрелить ее, лишь бы только не возвращаться домой.

Ранее сообщалось, что индийские власти нашли Nostromo, определив местоположение телефона француза. Однако новые факты говорят о том, что именно ФБР действительно обнаружило яхту и передало информацию в Дубай.

Латифа надеялась подать заявление о предоставлении убежища в США. Кроме Жобера, ей помогала и финский инструктор по фитнесу Тийна Яухиайнен. Вместе они разработали план, согласно которому ее отвезли в скрытом отсеке автомобиля из Дубая в Оман, а затем на гидроцикле и скоростном катере доставили до Nostromo. Принцесса поднялась на борт яхты 24 февраля 2018 года в международных водах у побережья Маската. Они плыли восемь дней на юг по Аравийскому морю, причем Жобер предупредил команду и пассажиров, чтобы они ни в коем случае не пользовались Интернетом. Однако Латифа несколько раз проверяла свою электронную почту, что и стало ее роковой ошибкой.

[ + – ] Прицесса Латифа и Тийна Яухиайнен в день побега Фото: The Guardian

"Это было перепроверено с другой информацией и базами данных в этом районе, и эмиратцы смогли точно выяснить, на какой лодке она находилась и где она находилась", – сообщили журналисты со ссылкой на источники.

В Дубае ее пытался найти отец. Его офис связался с местным агентом ФБР и попросил о помощи, заявив, что она "была взята в заложники".

Агента специально попросили уточнить у интернет-провайдеров в США, когда ее учетные записи электронной почты были в последний раз доступны. Согласно сообщению, сотрудник ФБР проконсультировался со своим начальником, который находится в посольстве США в Абу-Даби. Затем они связались с неназванным интернет-провайдером, которым пользуется Nostromo, и запросили информацию.

В свою очередь компания сначала сообщила агенту, что им потребуется ордер суда, однако передала данные, когда агент ответил, что это срочная ситуация, связанная с международным спасением заложников.

[ + – ] Яхта Nostromo Фото: Herve Jaubert/Twitter

"ФБР действительно считало, что это было похищение людей, и США спасали положение", – сказал расследователям один неназванный источник. Инсайдеры также говорят, что агенты обошли процедуру и не представили ордер из суда для получения интернет-данных, как должны были сделать. Вместо этого они попросили интернет-провайдера передать информацию в рамках "динамичной чрезвычайной ситуации с заложником, который был дочерью лидера близкого союзника США на Ближнем Востоке".

Неясно, знал ли президент Трамп о какой-либо предполагаемой причастности ФБР. В свою очередь федералы пока не подтверждают и не опровергают обнародованную в СМИ информацию.

Что же касается принцессы Латифы, то после трех лет заточения она начала появляться на публике, и в Сети есть несколько ее снимков, сделанных подругами в Дубае, а также в испанском аэропорту.

Напомним, о судьбе дочери шейха заговорили о том, как в Интернет попало видео, в котором она рассказала, что ее держат в заточении, и она боится за свою жизнь. Судьбой принцессы обеспокоились даже в ООН, потребовав у Дубая предоставить доказательства, что с Латифой все в порядке.