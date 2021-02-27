Узница "золотой клетки". Почему дочь эмира Дубая принцесса Латифа шлет сигналы SOS

За судьбой 35-летней принцессы теперь следит весь мир: всем любопытно, что же на самом деле произошло за стенами роскошных замков одного из самых красивых и богатых городов мира и почему признания шейхи Латифы могут спровоцировать международный скандал.

Принцесса Латифа, дочь эмира Дубая, премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума записала 39-минутное видеообращение, в котором заявила, что ее держат в заложниках и она не уверена в своей безопасности. Видео произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Отец принцессы — эмир Дубая, который построил самое высокое здание в мире — легендарную башню Бурдж Халифа, ввел в стране должности министра счастья и толерантности, близко дружит с королевой Елизаветой — но вот с семейной жизнью что-то не задалось. Эмира считают домашним тираном, который не дает ни женам, ни дочерям дышать свободно. Так что им остается только бежать…

[ + – ] Принцесса Латифа и Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум Фото: коллаж Фокус

"Я либо мертва, либо все очень плохо"

17 февраля мир облетели видеокадры, на которых принцесса Латифа бинт Мохаммед аль-Мактум заявила, что находится в заключении на вилле в Дубае, переоборудованной под тюрьму. По словам шейхи, снаружи здание охраняют вооруженные люди, а внутри за ней следят две сотрудницы полиции, от которых она может запереться только в ванной. Там, судя по всему, и была сделана запись.

На хорошем английском принцесса Латифа рассказала, что опасается за свою безопасность и даже за свою жизнь, а полицейские угрожают, что она может до конца своих дней остаться узницей.

[ + – ] Принцесса Латифа объясняет, какие тяготы ей приходится переносить Фото: Скриншот

В ролике Латифа рассказывает о том, как чрезмерно строг и даже жесток к ней отец ("Он самый злой человек, которого я встречала в своей жизни"), о порядках, которые царят во дворце, о том, что сбежать пыталась не только она, но и сестра, а также о трех годах своего первого заключения. В начале ролика принцесса Латифа предупреждает: "Если вы смотрите это видео, значит, что-то не так. Либо я мертва, либо дела обстоят совсем-совсем плохо".

"Я дошла до критического состояния и очень устала от всего этого. Это какой-то цирк. Я не знаю, что они собираются со мной сделать", – заявила молодая женщина, глядя в камеру.

[ + – ] Видеообращение принцессы Латифы: "Я не знаю, что они собираются со мной сделать"

Когда именно были сделаны записи, сказать сложно. Есть предположения, что друзьям шейхи удалось передать ей телефон в 2019 году, благодаря чему она получила возможность дать о себе знать. Однако летом прошлого года связь с ней прервалась, и сейчас о судьбе принцессы ничего неизвестно.

Дубай — крупнейший город в Объединенных Арабских Эмиратах, глубоководный морской порт, административный центр эмирата Дубай, важнейший торговый и финансовый центр всего Ближнего Востока, расположенный на берегу Персидского залива. Главные достопримечательности города — 163-этажный небоскреб Бурдж-Халифа (самое высокое сооружение в мире высотой в 828 метров), отель в форме паруса Бурдж аль-Араб, музыкальный фонтан Дубай с высотой струй в 150 м, искусственный архипелаг "Мир" и острова Пальм, башни-близнецы Эмирейтс Тауэрз, первая на Ближнем Востоке 5-километровая монорельсовая дорога, крытый горнолыжный курорт Ski Dubai, старинный квартал Бастакия, скульптура "Вместе" из белого каррарского мрамора и шведского черного гранита, парк Мушриф… Вся эта красота не удержала принцессу Латифу от бегства.

Получилось точно как в песне: "Но дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы…"

Принцесса Латифа – бунтарка в золотой клетке

Латифа бинт Мохаммед аль-Мактум – одна из 23 наследников правителя Дубая. Ее мать, алжирка Хурия Ахмед аль-Мааш – одна из шести жен Мохаммеда аль-Мактума. У девушки есть старшая и младшая единокровные сестры с таким же именем, а также родные сестры Майта, Шамса и брат Маджид. Все они являются членами королевской семьи и пользуются положенными по статусу привилегиями.

Детство принцесса вместе с братом провела под опекой тетки по отцовской линии. Девушка получила очень хорошее образование: сначала училась в Дубайской школе английского языка, затем продолжила обучение в Международной школе в Чоифате (Ливан), еще год провела в школе для девочек "Латифа". Высшее образование наследница эмира получала в Оксфорде.

Параллельно Латифа занималась парашютным спортом, ее тренером была бывшая чемпионка мира по прыжкам с парашютом Стефания Мартиненго. Принцесса достигла значительных успехов в этом виде спорта и получила рейтинг инструктора Accelerated freefall. На счету шейхи – около 2,5 тысяч прыжков. Кроме того она увлекалась конным спортом.

[ + – ] Принцесса Латифа - отличная наездница Фото: Getty Images

О личной жизни Латифы ничего неизвестно, а вот ее попытки сбежать из родительского дома стали темой для публикаций в мировых СМИ, причем неоднократных.

Сбежала из дворца

Впервые вырваться из золотой клетки Латифа попыталась в 16 лет, однако была схвачена на границе с Оманом и отправлена в тюрьму на три года и четыре месяца, где подвергалась пыткам и избиениям. По словам тех, кто ее бил, такой приказ они получили от шейха. Якобы он даже разрешил убить ее, если будет противиться. Чтобы прекратить страдания, девушка написала отцу письмо, в котором "раскаивалась". Это подкупило эмира Дубая: у Латифы появилась относительная свобода и даже круглая сумма на счету.

Несмотря на пережитые страдания, Латифа не оставила мысль о побеге, однако теперь решила готовиться очень основательно и хитро. На это у нее ушло семь лет.

[ + – ] Принцесса Латифа готовилась ко второму побегу семь лет Фото: Herve Jaubert/Twitter

Для начала принцесса решила накопить достаточно денег. Понимая, что все ее расходы отслеживаются, она придумала целую схему, чтобы обхитрить контролеров. Например, покупала в бутиках дорогие вещи, а затем тайно возвращала их, получая деньги обратно. По словам друзей, ей удалось таким образом накопить 315 тысяч фунтов стерлингов.

Без человека "вне системы" было не обойтись, поэтому Латифа начала искать того, кто сможет ей помочь. Однажды она прочла в СМИ историю бывшего разведчика, офицера военно-морских сил Франции Эрве Жобера, которому в Дубае грозил срок по обвинению в растрате. Мужчине удалось бежать из страны самым экзотическим образом: сначала Жоберу пришлось надеть паранджу, притворяясь женщиной, затем — нырнуть с аквалангом в международные воды. В 2010 году он даже написал об этом книгу под названием "Побег из Дубая", тизер которой появился в Сети.

[ + – ] Побег Эрве Жобера мог бы стать сценарием для боевика

Принцесса, разузнав побольше о кандидате в спасители, предложила французу рискнуть еще раз. Тот, зная порядки королевского двора, посочувствовал и решил помочь принцессе выбраться на свободу. В течение нескольких лет Жобер учил Латифу уходить от слежки и вводить в заблуждение охранников, помогал с документами и готовил операцию.

Вторая попытка побега была предпринята 28 февраля 2018 года. В этот день Латифа встретилась в кафе в центре Дубая с близкой подругой и тренером по капоэйре, гражданкой Финляндии Тииной Яухияйнен, с которой познакомилась еще в 2011 году. В туалетной комнате принцесса переоделась, после чего женщины сели в машину и доехали до Омана. Там их ждала нанятаня Жобером яхта Nostromo под американским флагом. Принцесса планировала попасть на ней в США и попросить политического убежища.

Через полторы недели у берегов Гоа судно окружили катера береговой охраны Индии и фрегат ВМС ОАЭ, а на яхту высадился элитный отряд коммандос. Спецназовцы скрутили Латифу, накачали транквилизаторами и увезли в неизвестном направлении. Ее спутников задержали, доставили в Дубай и освободили лишь через две недели под давлением министерства иностранных дел Финляндии. Сам Жобер был жестоко избит и два дня находился в качестве заложника "где-то в тюрьме Дубая". По словам экс-разведчика, его собирались казнить, однако заранее отправленное с телефона сообщение спасло его от расправы, поскольку стало бы доказательством преступления.

[ + – ] Яхта Nostromo, на которой пыталась сбежать принцесса Латифа Фото: Herve Jaubert/Twitter

Бескорыстная помощь?

Несмотря на то, что после провала побега бывшая жена Жобера заявила СМИ, что ее муж якобы помогал принцессе с целью потом потребовать за нее выкуп, сам он присоединился к кампании по освобождению Латифы, опровергнув все обвинения.

В интервью еженедельнику Blitz Эрве Жобер рассказал, что Тийна, которая была с Латифой на яхте – фактически единственная подруга шейхи, над которой не имел контроля ее отец. Выбор Латифы на Тийну упал еще и потому, что ту ничего не держало в Дубае. У нее не было связей, семьи, дома, и она могла уехать оттуда навсегда. Когда принцесса была готова к побегу, она попросила Эрве еще раз встретиться с финкой, чтобы оценить, сможет ли та помочь. Во время беседы с Яухияйнен на Филиппинах Жобер рассказал ей о возможных опасностях, однако она не испугалась. Правда, утверждает Эрве, услуги финской сообщницы не были бескорыстными: Тийна получила хорошую награду за свою помощь, включая квартиру в Испании за 150 тысяч долларов.

[ + – ] Принцесса Латифа и Тийна познакомились в 2011 году Фото: insider.com

"Я советовал Латифе не делать этого, потому что мы собирались в США, ей не нужна была квартира в Европе", – отмечает офицер. Что касается провала операции, то, уверен Жобер, он стал следствием коррупции:

"У Латифы был действующий паспорт на другое имя, которое никто не знал, только я и Латифа. У меня были визы в Индию и США для Латифы. Мы все были чисты. Я никогда не ожидал такого уровня коррупции, что правительство отдаст приказ о нападении на частную яхту в международных водах. Как ни крути, это было незаконно. Они знали, что Латифа сбежала, а не была похищена, и когда она потребовала политического убежища, они проигнорировали ее".

[ + – ] Место, где находилась яхта Nostromo с принцессой в момент захвата Фото: Herve Jaubert/Twitter

Абсолютная власть эмира Дубая

Позже в своем Twitter Эрве Жобер писал о том, что приказ о штурме судна давал лично эмир Дубая.

"Шейх Мохаммед аль-Мактум сказал премьер-министру Индии, чтобы он напал на Nostromo, похитил или убил всех на борту. Это мне подтвердили официальные лица ОАЭ, которые держали меня в заложниках в Дубае. Я подаю судебные иски против обоих".

[ + – ] Сообщение Эрве Жобера в Twitter Фото: Herve Jaubert/Twitter

Перед этим француз опубликовал твит с критикой в сторону самого отца принцессы.

"Дубай — это самодержавие. Это система правления, в которой шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум (неизбранный автократ) обладает верховной и абсолютной властью. Его решения не подлежат ни внешним правовым ограничениям, ни упорядоченным механизмам народного контроля".

[ + – ] Экс-разведчик Жобер заявил, что в руках эмира Дубая сконцентрирована абсолютная власть Фото: Herve Jaubert/Twitter

Жобер также уверен в том, что эмир Дубая никогда не допустит того, чтобы его привлекли к ответственности по закону за то, что творится в его семье, какие бы обвинения в его адрес не выдвигали родственники.

"Секреты, которые хранит принцесса Хайя или показания Латифы могут принести шейху Мухаммеду Мактуму массу проблем, его даже могут отстранить от власти, и страна может погрузиться в экономический кризис — из-за отношения туристов и инвесторов", – говорил он.

[ + – ] Эрве Жобер помогал принцессе Латифе готовить побег и чуть сам не погиб Фото: Herve Jaubert/Twitter

"Она не такая, как была раньше"

Как сложилась судьба Латифы после побега, Жобер не знает. Но, отмечает он, после увиденных в декабре 2018 года фотографий принцессы, можно сделать несколько выводов.

"Я могу сказать, что она набрала вес, что указывает на то, что у нее не было физической активности, следовательно, ее держат взаперти. Она выглядела бледной, значит, у нее не было возможности находиться на солнце. Она не такая, какой была раньше", – говорил он в июле 2019 года.

Что касается Тайи, то в своем интервью в 2019 году она рассказала, что принцесса Латифа была глубоко несчастной женщиной, которая, несмотря на королевское происхождение, была очень ограничена в правах. Поэтому она хваталась за любую учебу, а прыжки с парашютом хоть на некоторое время давали ей чувство свободы.

Когда Латифа решила бежать, финка, по ее словам, даже не задумывалась, помогать или нет.

"Я не колебалась, когда она попросила меня помочь ей сбежать. Она была для меня самым замечательным другом и ничего этого (отношения отца — Ред.) не заслуживала. Я хотела помочь ей стать свободной и жить, как нормальная женщина". В день побега Латифа и Тийя сделали совместное селфи в машине по дороге в Оман, которое стало последней общей фотографией подруг.

[ + – ] Принцесса Латифа и Тийа Яухияйнен по дороге в Оман Фото: The Guardian

После захвата яхту Nostromo заправили топливом и она отплыла обратно в Дубай. Тийну Яухияйнен доставили ​​в тюрьму национальной безопасности Аль-Авир и угрожали смертной казнью или пожизненным заключением. Через 2,5 недели ее освободили.

"Они отвезли меня в аэропорт, и я подписала соглашение о неразглашении информации, в котором говорилось, что я никогда больше не буду разговаривать с семьей эмира", – призналась подруга принцессы.

Кто такой Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум

71-летний эмир Дубая на своем сайте позиционирует себя "лидером, отцом, поэтом и рыцарем". Он – потомок династии аль-Мактум, которая правит Дубаем с XIX века, третий из четырех сыновей первого эмира Дубая Рашида бен Саида аль-Мактума. Последний стоял у истоков основания Объединенных Арабских Эмиратов, провозгласивших в 1971 году независимость от протектората Великобритании.

В юности будущий эмир получил отличное образование. Он изучал английский в языковой школе Кембриджа, а затем учился в офицерской кадетской школе британской армии.

После смерти старшего брата Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум в 2006 году возглавил эмират, а до этого руководил администрацией Дубая и был министром обороны ОАЭ.

С приходом к власти он провозгласил политику нулевой терпимости к коррупции и основал школу государственного управления. Эмир пишет стихи и поэмы, тратит много средств на покровительство искусству и социальные проекты. Только в рамках учрежденной им "Премии знаний" аль-Мактум выплачивает по 1 млн долларов ежегодно. Первыми обладателями наград в 2014 году стали основатель всемирной паутины Тим Бернерс Ли и создатель "Википедии" Джимми Уэйлс.

Эмир весьма дружен с королевой Великобритании Елизаветой II. В частности, их нередко можно было увидеть вместе на королевских скачках Royal Ascot, где одна из лошадей его конюшни Godolphin даже выиграла первый приз в 2018 году.

Если в общественной и светской жизни у эмира безупречная репутация, то в семейной жизни он снискал славу тирана. В 2019 году его вторая жена Хайя бинт аль-Хусейн, дочь бывшего короля Иордании Хусейна и сводная сестра короля Иордании Абдаллы II, сбежала с двумя своими детьми в Великобританию, а затем подала на развод. Шейх Мохаммед начал судебное разбирательство в Англии и Уэльсе под юрисдикцией Высокого суда Лондона, требуя, чтобы его несовершеннолетние сын и дочь вернулись в Дубай.

В начале марта 2020 года суд признал, что шейх похитил двух своих дочерей (Латифу и ее старшую сестру Шамсу) и угрожал расправой жене.

[ + – ] Эмир Дубая со своей второй женой принцессой Хайей Фото: Herve Jaubert/Twitter

До конфликта с мужем Хайя тоже поддерживала официальную позицию по поводу положения Латифы. Именно она организовывала встречу принцессы с комиссаром ООН по правам человека Мэри Робинсон. Однако на фоне бракоразводного процесса, который затеяла после побега, Хайя обвинила супруга в домашнем насилии и заявила, что боится оставлять с ним детей.

По словам Тайи Яухияйнен, принцесса Хайя встречалась с Латифой только однажды. Она знала о жестоком обращении, но ничего не сделала, чтобы помочь ей.

Все тот же Эрве Жобер считает, что даже если принцесса Хайя выиграет дело, то она все равно может быть похищена, как это случилось с принцессами.

Дубай на грани международного скандала

Учитывая, что о принцессе последние полгода нет никаких новостей, в дело вмешалась Организация Объединенных наций. 19 февраля представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет попросила Объединенные Арабские Эмираты предоставить доказательства того, что Латифа жива.

"В свете тревожных видео, появившихся на этой неделе, мы запросили дополнительную информацию и разъяснения по текущей ситуации, а также доказательства того, что с принцессой все в порядке", – заявила Бачелет. Кроме того, рабочая группа ООН по произвольным задержаниям может начать расследование после того, как будут проанализированы видеозаписи шейхи Латифы.

На скандал отреагировали и высшие чины Великобритании. Так, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что правительство "обеспокоено", но "подождет и посмотрит, как ООН продвинется" в расследовании.

В свою очередь королевский двор Дубая утверждает, что с принцессой Латифой все в порядке. В заявлении, распространенном через посольство ОАЭ в Лондоне 19 февраля, представители семьи заявили:

"В ответ на сообщения в СМИ о шейхе Латифе мы хотим поблагодарить тех, кто выразил озабоченность ее благополучием, несмотря на освещение, которое определенно не соответствует фактическому положению. Ее Высочество находится под присмотром дома, при поддержке ее семьи и медицинских работников. Ее состояние продолжает улучшаться, и мы надеемся, что она вернется к общественной жизни в подходящее время". Правда, ни одного видео с принцессой, демонстрирующего ее нынешнее состояние, так и не обнародовали.

"Освободите Латифу!"

Подруга принцессы Тийна Яухияйнен, кузен Латифы по материнской линии Маркус Эссабри и адвокат Дэвид Хэй после потери связи с принцессой взялись активно сообщать журналистам любую новую информацию о ней, добиваться привлечения таких правозащитных организаций, как Human Rights Watch, Amnesty International и Detained International, готовить иски в суды. Основываясь на решении Верховного суда Лондона, признавшего, что принцессу похитили, они призывают власти ОАЭ надавить на эмира Дубая, чтобы тот освободил дочь. В противном случае они намерены объявить бойкот определенным брендам Дубая — таким, например, как Emirates и Jumeirah Hotels.

"Люди во всем мире не должны поддерживать бренды, принадлежащие правителю, который действует безнаказанно, игнорируя законы по всему миру, и люди которого по своему желанию злоупотребляют, пытают и похищают", — говорится в их заявлении на сайте FreeLatifa.

[ + – ] Дэвид Хей, Тийна Яухияйнен и двоюродный брат Латифы Маркус Эссабри Фото: freelatifa.com

Что известно на данный момент

На днях было обнародовано письмо принцессы Латифы. По информации CNN, она попросила британскую полицию расследовать предполагаемое похищение ее старшей сестры, принцессы Шамсы, из Великобритании в 2000 году.

Письмо опубликовал ее друг Дэвид Хэй, член правозащитной неправительственной организации Detained International и участник кампании за освобождение принцессы.

[ + – ] Дэвид Хэй, друг принцессы Латифы и правозащитник Фото: The Guardian

"Летом 2000 года Шамса сбежала из семейного загородного дома в Англии. Ей было 18 лет… и она была в здравом уме. Она была порабощена и угнетена и подвергалась физическому насилию со стороны членов семьи … Она хотела найти убежище в Великобритании, где у нее постоянно проживает семья. Через несколько месяцев ее похитили… Она пиналась и кричала. Ее усмирили и отправили обратно в Дубай", – говорится в письме, датированном 2018 годом. Латифа утверждала, что в похищении участвовал гражданин Великобритании.

Девушка рассказала и о пытках, которым подверглась ее сестра. Шамсу, утверждает она, били по ногам палкой и держали без связи с внешним миром.

"Все, о чем я прошу вас, это уделить внимание ее делу, потому что это может дать ей свободу, а это единственное, чего она хочет в жизни", – резюмировала принцесса.

Министерство иностранных дел Великобритании в четверг, 25 февраля, отказалось от комментариев по поводу обнародованных фактов.

По словам Хэя, контакт с Латифой окончательно был утерян во второй половине 2020 года. Именно поэтому письмо, в котором принцесса рассказала о похищении сестры, обнародовано только сейчас.

"Мы не могли предоставить такие доказательства ранее из-за того, что, по нашему мнению, представляло собой неприемлемый риск для жизни и безопасности шейхи Латифы. Однако теперь, когда контакт потерян, мы серьезно обеспокоены ее жизнью и безопасностью и решили принять меры", – заявил правозащитник.