Заручниця "золотої клітки". Чому дочка еміра Дубая принцеса Латіфа шле сигнали SOS

За долею 35-річної принцеси тепер стежить весь світ: всім цікаво, що ж насправді сталося за стінами розкішних замків одного з найкрасивіших та найбагатших міст світу і чому зізнання шейхи Латіфb можуть спровокувати міжнародний скандал.

Принцеса Латіфа, дочка еміра Дубая, премʼєр-міністра Обʼєднаних Арабських Еміратів шейха Мохаммеда ібн Рашида аль-Мактума записала 39-хвилинне відеозвернення, в якому заявила, що її тримають в заручниках і вона не впевнена у своїй безпеці. Відео справило ефект вибуху бомби.

Батько принцеси — емір Дубая, який побудував найвищий будинок у світі — легендарну вежу Бурдж Халіфа, ввів у країні посади міністра щастя і толерантності, близько дружить з королевою Єлизаветою — але ось з сімейним життям щось не склалося. Еміра вважають домашнім тираном, який не дає ні дружинам, ні дочкам дихати вільно. Тому їм залишається тільки тікати…

[ + – ] Принцеса Латіфа і Мохаммед ібн Рашид аль-Мактум Фото: коллаж Фокус

"Я або мертва, або все дуже погано"

17 лютого світ облетіли відеокадри, на яких принцеса Латіфа бинт Мохаммед аль-Мактум заявила, що знаходиться в увʼязненні на віллі в Дубаї, переобладнаній під вʼязницю. За словами шейхи, зовні будівлю охороняють озброєні люди, а всередині за нею стежать дві співробітниці поліції, від яких вона може замкнутися тільки в ванній. Там, судячи з усього, і було зроблено запис.

Гарною англійською принцеса Латіфа розповіла, що побоюється за свою безпеку і навіть за своє життя, а поліцейські загрожують, що вона може до кінця своїх днів залишитися вʼязнем.

[ + – ] Принцеса Латіфа пояснює, які тяготи їй доводиться переносити Фото: Скриншот

У ролику Латіфа розповідає про те, як надмірно суворий і навіть жорстокий до неї батько ("Він найзліший чоловік, якого я зустрічала у своєму житті"), про порядки, які панують в палаці, про те, що втекти намагалася не тільки вона, але і сестра, а також про три роки свого першого увʼязнення. На початку ролика принцеса Латіфа попереджає: "Якщо ви дивитеся це відео, значить, щось не так. Або я мертва, або справи йдуть зовсім-зовсім погано".

"Я дійшла до критичного стану і дуже втомилася від всього цього. Це якийсь цирк. Я не знаю, що вони збираються зі мною зробити", — заявила молода жінка, дивлячись в камеру.

[ + – ] Відеозвернення принцеси Латіфа: "Я не знаю, що вони збираються зі мною зробити"

Коли саме були зроблені записи, сказати складно. Є припущення, що друзям шейхи вдалося передати їй телефон у 2019 році, завдяки чому вона отримала можливість дати про себе знати. Однак влітку минулого року звʼязок з нею перервався, і зараз про долю принцеси нічого невідомо.

Дубай — найбільше місто в Обʼєднаних Арабських Еміратах, глибоководний морський порт, адміністративний центр емірату Дубай, найважливіший торговий та фінансовий центр всього Близького Сходу, розташований на березі Перської затоки. Головні памʼятки міста — 163-поверховий хмарочос Бурдж-Халіфа (найвища споруда у світі висотою 828 метрів), готель в формі вітрила Бурдж аль-Араб, музичний фонтан Дубай з висотою струменів 150 м, штучний архіпелаг "Світ" та острови Пальм, вежі-близнюки Емірейтс Тауерз, перша на Близькому Сході 5-кілометрова монорейкова дорога, критий гірськолижний курорт Ski Dubai, старовинний квартал Бастакія, скульптура "Разом" з білого каррарського мармуру і шведського чорного граніту, парк Мушріф… Вся ця краса не втримала принцесу Латіфа від втечі.

Вийшло точно як у пісні: "Но дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы…"

Принцеса Латіфа — бунтарка в золотій клітці

Латіфа бинт Мохаммед аль-Мактум — одна з 23 спадкоємців правителя Дубая. Її мати, алжирка Хурія Ахмед аль-Мааш — одна з шести дружин Мохаммеда аль-Мактума. У дівчини є старша і молодша єдинокровні сестри з таким самим іменем, а також рідні сестри Майте, Шамс і брат Маджид. Всі вони є членами королівської сімʼї та користуються належними за статусом привілеями.

Дитинство принцеса разом з братом провела під опікою тітки по батьківській лінії. Дівчина отримала дуже хорошу освіту: спочатку навчалася в Дубайської школі англійської мови, потім продовжила навчання в Міжнародній школі в Чоіфате (Ліван), ще рік провела в школі для дівчаток "Латіфа". Вищу освіту спадкоємиця еміра отримувала в Оксфорді.

Паралельно Латіфа займалася парашутним спортом, її тренером була колишня чемпіонка світу зі стрибків з парашутом Стефанія Мартіненго. Принцеса досягла значних успіхів у цьому виді спорту і отримала рейтинг інструктора Accelerated freefall. На рахунку шейхи — близько 2,5 тисячі стрибків. Крім того вона захоплювалася кінним спортом.

[ + – ] Принцеса Латіфа — чудова наїзниця Фото: Getty Images

Про особисте життя Латіфи нічого невідомо, а ось її спроби втекти з батьківського дому стали темою для публікацій в світових ЗМІ, до того ж неодноразові.

Втекла з палацу

Вперше вирватися із золотої клітки Латіфа спробувала в 16 років, однак була схоплена на кордоні з Оманом і відправлена до вʼязниці на три роки і чотири місяці, де піддавалася тортурам і побиттю. За словами тих, хто її бив, такий наказ вони отримали від шейха. Нібито він навіть дозволив убити її, якщо противитиметься. Щоб припинити страждання, дівчина написала батькові листа, в якому "каялася". Це підкупило еміра Дубая: у Латіфи зʼявилася відносна свобода і навіть кругла сума на рахунку.

Незважаючи на пережиті страждання, Латіфа не залишила думка про втечу, проте тепер вирішила готуватися дуже ретельно і хитро. На це у неї пішло сім років.

[ + – ] Принцеса Латіфа готувалася до другої втечі сім років Фото: Herve Jaubert/Twitter

Для початку принцеса вирішила накопичити достатньо грошей. Розуміючи, що всі її витрати відстежуються, вона придумала цілу схему, щоб перехитрити контролерів. Наприклад, купувала в бутиках дорогі речі, а потім таємно повертала їх, отримуючи гроші назад. За словами друзів, їй вдалося таким чином накопичити 315 тисяч фунтів стерлінгів.

Без людини "поза системою" було не обійтися, тому Латіфа почала шукати того, хто зможе їй допомогти. Одного разу вона прочитала в ЗМІ історію колишнього розвідника, офіцера військово-морських сил Франції Ерве Жобера, якому в Дубаї загрожував термін за звинуваченням у розтраті. Чоловікові вдалося втекти з країни найбільш екзотичним чином: спочатку Жоберу довелося вдягти паранджу, прикидаючись жінкою, потім — пірнути з аквалангом у міжнародні води. У 2010 році він навіть написав про це книгу під назвою "Втеча з Дубая", тизер якої зʼявився в Мережі.

[ + – ] Втеча Ерве Жобера могла б стати сценарієм для бойовика

Принцеса, довідавшись побільше про кандидата в рятівники, запропонувала французу ризикнути ще раз. Той, знаючи порядки королівського двору, поспівчував і вирішив допомогти принцесі вибратися на свободу. Протягом декількох років Жобер вчив Латіфу йти від стеження і вводити в оману охоронців, допомагав з документами та готував операцію.

Друга спроба втечі була зроблена 28 лютого 2018 року. У цей день Латіфа зустрілася в кафе у центрі Дубая з близькою подругою і тренером з капоейри, громадянкою Фінляндії Тііною Яухіяйнен, з якою познайомилася ще у 2011 році. У туалетній кімнаті принцеса переодяглася, після чого жінки сіли в машину і доїхали до Оману. Там на них чекала найнята Жобером яхта Nostromo під американським прапором. Принцеса планувала потрапити на ній в США і попросити політичного притулку.

Через півтора тижні біля берегів Гоа судно оточили катери берегової охорони Індії і фрегат ВМС ОАЕ, а на яхту висадився елітний загін коммандос. Спецназівці скрутили Латіфу, накачали транквілізаторами і відвезли у невідомому напрямку. Її супутників затримали, доставили в Дубай і звільнили лише через два тижні під тиском міністерства закордонних справ Фінляндії. Самого Жобера жорстоко побили і два дні він перебував у якості заручника "десь у вʼязниці Дубая". За словами екс-розвідника, його збиралися стратити, проте заздалегідь відправлене з телефону повідомлення врятувало його від розправи, оскільки стало б доказом злочину.

[ + – ] Яхта Nostromo, на якій намагалася втекти принцеса Латіфа Фото: Herve Jaubert/Twitter

Безкорислива допомога?

Незважаючи на те, що після провалу втечі колишня дружина Жобера заявила ЗМІ, що її чоловік нібито допомагав принцесі з метою потім вимагати за неї викуп, сам він приєднався до кампанії зі звільнення Латіфи, спростувавши всі звинувачення.

В інтервʼю тижневику Blitz Ерве Жобер розповів, що Тійна, яка була з Латіфою на яхті — фактично єдина подруга шейхи, над якою не мав контролю її батько. Вибір Латіфи на Тійну впав ще й тому, що ту нічого не тримало в Дубаї. У неї не було звʼязків, сімʼї, будинку, і вона могла виїхати звідти назавжди. Коли принцеса була готова до втечі, вона попросила Ерве ще раз зустрітися з фінкою, щоб оцінити, чи зможе та допомогти. Під час бесіди з Яухіяйнен на Філіппінах Жобер розповів їй про можливі небезпеки, проте вона не злякалася. Щоправда, стверджує Ерве, послуги фінської спільниці не були безкорисливими: Тійна отримала хорошу нагороду за свою допомогу, зокрема квартиру в Іспанії за 150 тисяч доларів.

[ + – ] Принцеса Латіфа і Тійна познайомилися у 2011 році Фото: insider.com

"Я радив Латіфі не робити цього, тому що ми збиралися в США, їй не потрібна була квартира в Європі", — зазначає офіцер. Що стосується провалу операції, то, впевнений Жобер, він став наслідком корупції:

"У Латіфи був чинний паспорт на інше імʼя, яке ніхто не знав, тільки я і Латіфа. У мене були візи до Індії і США для Латіфи. Ми всі були чисті. Я ніколи не чекав такого рівня корупції, що уряд віддасть наказ про напад на приватну яхту в міжнародних водах. Як не крути, це було незаконно. вони знали, що Латіфа втекла, а не була викрадена, і коли вона зажадала політичного притулку, вони проігнорували її".

[ + – ] Місце, де знаходилася яхта Nostromo з принцесою в момент захоплення Фото: Herve Jaubert/Twitter

Абсолютна влада еміра Дубая

Пізніше в своєму Twitter Ерве Жобер писав про те, що наказ про штурм судна давав особисто емір Дубая.

"Шейх Мохаммед аль-Мактум сказав премʼєр-міністрові Індії, щоб він напав на Nostromo, викрав або вбив всіх на борту. Це мені підтвердили офіційні особи ОАЕ, які тримали мене в заручниках у Дубаї. Я подаю судові позови проти обох".

[ + – ] Повідомлення Ерве Жобера в Twitter Фото: Herve Jaubert/Twitter

Перед цим француз опублікував твіт з критикою в бік самого батька принцеси.

"Дубай — це самодержавство. Це система правління, в якій шейх Мохаммед бін Рашид аль-Мактум (необраний автократ) володіє верховною і абсолютною владою. Його рішення не підлягають ні зовнішнім правовим обмеженням, ні впорядкованим механізмам народного контролю".

[ + – ] Екс-розвідник Жобер заявив, що в руках еміра Дубая сконцентрована абсолютна влада Фото: Herve Jaubert/Twitter

Жобер також упевнений в тому, що емір Дубая ніколи не допустить того, щоб його притягли до відповідальності згідно із законом за те, що діється в його родині, які б звинувачення на його адресу не висували родичі.

"Секрети, які зберігає принцеса Хайя чи показання Латіфи можуть принести шейху Мухаммеду Мактуму масу проблем, його навіть можуть відсторонити від влади, і країна може поринути в економічну кризу — через ставлення туристів та інвесторів", — говорив він.

[ + – ] Ерве Жобер допомагав принцесі Латіфі готувати втечу і мало сам не загинув Фото: Herve Jaubert/Twitter

"Вона не така, як була раніше"

Як склалася доля Латіфа після втечі, Жобер не знає. Але, зазначає він, після побачених в грудні 2018 року фотографій принцеси, можна зробити кілька висновків.

"Я можу сказати, що вона набрала вагу, що вказує на те, що у неї не було фізичної активності, отже її тримають під замком. Вона виглядала блідою, отже у неї не було можливості перебувати на сонці. Вона не така, якою була раніше", — говорив він у липні 2019 року.

Що стосується Тайі, то в своєму інтервʼю у 2019 році вона розповіла, що принцеса Латіфа була глибоко нещасною жінкою, яка, незважаючи на королівське походження, була дуже обмежена в правах. Тому вона хапалася за будь-яке навчання, а стрибки з парашутом хоч на деякий час давали їй відчуття свободи.

Коли Латіфа вирішила тікати, фінка, за її словами, навіть не замислювалася, допомагати чи ні.

"Я не вагалася, коли вона попросила мене допомогти їй втекти. Вона була для мене найчудовішим другом і нічого цього (ставлення батька — Ред.) не заслуговувала. Я хотіла допомогти їй стати вільною і жити, як нормальна жінка". У день втечі Латіфа і Тійя зробили спільну Селфі в машині дорогою в Оман, яке стало останньою спільною фотографією подруг.

[ + – ] Принцеса Латіфа і Тійя Яухіяйнен по дорозі в Оман Фото: The Guardian

Після захоплення яхту Nostromo заправили паливом і вона відпливла назад в Дубай. Тійну Яухіяйнен доставили у вʼязницю національної безпеки Аль-Авір і погрожували стратою або довічним увʼязненням. Через 2,5 тижні її звільнили.

"Вони відвезли мене в аеропорт, і я підписала угоду про нерозголошення інформації, в якій ішлося, що я ніколи більше не розмовлятиму з родиною еміра", — зізналася подруга принцеси.

Хто такий Мохаммед ібн Рашид аль-Мактум

71-річний емір Дубая на своєму сайті позиціює себе "лідером, батьком, поетом і лицарем". Він — нащадок династії аль-Мактум, яка править Дубаєм з XIX століття, третій з чотирьох синів першого еміра Дубая Рашида бен Саїда аль-Мактума. Останній стояв біля витоків заснування Обʼєднаних Арабських Еміратів, які проголосили у 1971 році незалежність від протекторату Великобританії.

В юності майбутній емір отримав чудову освіту. Він вивчав англійську в мовній школі Кембриджа, а потім навчався в офіцерській кадетської школі британської армії.

Після смерті старшого брата Мохаммед ібн Рашид аль-Мактум у 2006 році очолив емірат, а до цього керував адміністрацією Дубая і був міністром оборони ОАЕ.

З приходом до влади він проголосив політику нульової терпимості до корупції і заснував школу державного управління. Емір пише вірші та поеми, витрачає багато коштів на заступництво мистецтва і соціальні проекти. Лише в межах заснованої ним "Премії знань" аль-Мактум виплачує по 1 млн доларів щорічно. Першими володарями нагород у 2014 році стали засновник всесвітньої павутини Тім Бернерс Лі і творець "Вікіпедії" Джиммі Вейлз.

Емір вельми дружний з королевою Великобританії Єлизаветою II. Зокрема, їх нерідко можна було побачити разом на королівських скачках Royal Ascot, де один з коней його стайні Godolphin навіть виграла перший приз у 2018 році.

Якщо у громадському та світському житті у еміра бездоганна репутація, то в сімейному житті він здобув славу тирана. У 2019 його друга дружина Хайя бинт аль-Хусейн, дочка колишнього короля Йорданії Хусейна і зведена сестра короля Йорданії Абдалли II, втекла з двома своїми дітьми до Великобританії, а потім подала на розлучення. Шейх Мохаммед почав судовий розгляд в Англії та Уельсі під юрисдикцією Високого суду Лондона, вимагаючи, щоб його неповнолітні син і дочка повернулися в Дубай.

На початку березня 2020 року суд визнав, що шейх викрав двох своїх дочок (Латіфу та її старшу сестру Шамс) і погрожував розправою дружині.

[ + – ] Емір Дубая зі своєю другою дружиною принцесою Хайєю Фото: Herve Jaubert/Twitter

До конфлікту з чоловіком Хайя теж підтримувала офіційну позицію щодо становища Латіфиа. Саме вона організовувала зустріч принцеси з комісаром ООН з прав людини Мері Робінсон. Однак на тлі шлюборозлучного процесу, який затіяла після втечі, Хайя звинуватила чоловіка у домашньому насильстві й заявила, що боїться залишати з ним дітей.

За словами Тайі Яухіяйнен, принцеса Хайя зустрічалася з Латіфою тільки один раз. Вона знала про жорстоке поводження, але нічого не зробила, щоб допомогти їй.

Все той же Ерве Жобер вважає, що навіть якщо принцеса Хайя виграє справу, то її все одно можуть викрасти, як це сталося з принцесами.

Дубай на межі міжнародного скандалу

З огляду на те, що про принцесу останні півроку немає ніяких новин, в справу втрутилася Організація Обʼєднаних націй. 19 лютого представник Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет попросила Обʼєднані Арабські Емірати надати докази того, що Латіфа жива.

"У світлі тривожних відео, що зʼявилися на цьому тижні, ми запросили додаткову інформацію та розʼяснення щодо поточної ситуації, а також докази того, що з принцесою все в порядку", — заявила Бачелет. Крім того, робоча група ООН з довільних затримань може почати розслідування після того, як проаналізують відеозаписи шейхи Латіфи.

На скандал відреагували і вищі чини Великобританії. Так, премʼєр-міністр Борис Джонсон заявив, що уряд "стурбований", але "почекає і подивиться, як ООН просунеться" в розслідуванні.

Зі свого боку королівський двір Дубая стверджує, що з принцесою Латіфою все в порядку. У заяві, поширеній через посольство ОАЕ в Лондоні 19 лютого, представники родини заявили:

"У відповідь на повідомлення в ЗМІ про шейху Латіфу ми хочемо подякувати тим, хто висловив заклопотаність її благополуччям, незважаючи на освітлення, яке безумовно не відповідає фактичному стану. Її Високість перебуває під наглядом будинку, за підтримки її сімʼї та медичних працівників. Її стан продовжує поліпшуватися, і ми сподіваємося, що вона повернеться до суспільного життя у відповідний час". Щоправда, жодного відео з принцесою, що демонструє її нинішній стан, так і не оприлюднили.

"Звільніть Латіфу!"

Подруга принцеси Тійна Яухіяйнен, кузен Латіфи по материнській лінії Маркус Ессабрі і адвокат Девід Хей після втрати звʼязку з принцесою взялися активно повідомляти журналістам будь-яку нову інформацію про неї, домагатися притягнення таких правозахисних організацій, як Human Rights Watch, Amnesty International та Detained International, готувати позови в суди. Грунтуючись на рішенні Верховного суду Лондона, який визнав, що принцесу викрали, вони закликають владу ОАЕ натиснути на еміра Дубая, щоб той звільнив дочку. В іншому випадку вони мають намір оголосити бойкот певних брендів Дубая — таким, наприклад, як Emirates і Jumeirah Hotels.

"Люди в усьому світі не повинні підтримувати бренди, що належать правителю, який діє безкарно, ігноруючи закони по всьому світу, і люди якого за своїм бажанням зловживають, катують і викрадають", — йдеться в їх заяві на сайті FreeLatifa.

[ + – ] Девід Хей, Тійна Яухіяйнен і двоюрідний брат Латіфа Маркус Ессабрі Фото: freelatifa.com

Що відомо зараз

Днями оприлюднили лист принцеси Латіфи. За інформацією CNN, вона попросила британську поліцію розслідувати імовірне викрадення її старшої сестри, принцеси Шамсі, з Великобританії у 2000 році.

Лист опублікував її друг Девід Хей, член правозахисної неурядової організації Detained International та учасник кампанії за звільнення принцеси.

[ + – ] Девід Хей, друг принцеси Латіфи і правозахисник Фото: The Guardian

"Влітку 2000 року Шамса втекла з сімейного заміського будинку в Англії. Їй було 18 років… і вона була при здоровому глузді. Вона була поневолена і пригнічена і піддавалася фізичному насильству з боку членів сімʼї… Вона хотіла знайти притулок у Великобританії, де у неї постійно проживає сімʼя. Через кілька місяців її викрали… Вона штовхалася і кричала. Її втихомирили і відправили назад в Дубай", — ідеться в листі, датованому 2018 роком. Латіфа стверджувала, що у викраденні брав участь громадянин Великобританії.

Дівчина розповіла і про тортури, яких зазнала її сестра. Шамсу, стверджує вона, били по ногах палицею і тримали без звʼязку із зовнішнім світом.

"Все, про що я прошу вас, це приділити увагу її справі, тому що це може дати їй свободу, а це єдине, чого вона хоче в житті", — резюмувала принцеса.

Міністерство закордонних справ Великобританії в четвер, 25 лютого, відмовилося від коментарів з приводу оприлюднених фактів.

За словами Хея, контакт з Латіфою остаточно було втрачено в другій половині 2020 року. Саме тому лист, у якому принцеса розповіла про викрадення сестри, оприлюднили лише зараз.

"Ми не могли надати такі докази раніше через те, що, на нашу думку, представляло собою неприйнятний ризик для життя і безпеки шейхи Латіфи. Однак тепер, коли контакт втрачено, ми серйозно стурбовані її життям та безпекою і вирішили вжити заходів", — заявив правозахисник.