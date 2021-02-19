"О ее высочестве заботятся дома": семья премьер-министра ОАЭ объяснила пропажу дочери

Недавно принцесса Латифа Аль Мактум в снятом тайком видео рассказала о том, что отец держит ее взаперти на вилле.

Ближайшие родственники 35-летней принцесса ОАЭ Латифы Аль Мактум объяснили ее исчезновение. Дочь премьер-министра ОАЭ, как утверждает ее семья, находится в безопасности.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на посольство ОАЭ в Лондоне.

"В ответ на сообщения медиа по поводу Шейхи Латифы можем поблагодарить всех, кто был обеспокоен ее здоровьем даже вопреки появлению заявлений, абсолютно не соответствующих действительности", – говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии отметили, что девушка находится дома. Состояние Латифы Аль Мактум постепенно улучшается, и в семье надеются, что она вскоре появится на публике.

"Ее семья подтвердила, что о ее высочестве заботятся дома при поддержке членов семьи и медицинских работников", – говорится в сообщении.

Отметим, недавно издание ВВС обнародовало видеообращение Латифы, в котором она сообщает, что ее удерживают против воли на вилле. На окнах решетки, а ее постоянно охраняют, поэтому уединиться она может только в ванной. На видео принцесса говорит, что боится за свою жизнь.

"Я не знаю, когда меня выпустят и на каких условиях. Каждый день я беспокоюсь о своей безопасности и жизни. Я на самом деле не знаю, выживу ли в сложившейся ситуации. Сейчас я очень устала от всего", – рассказал дочь эмира Дубая.

Кроме того, последний раз ее видели на публике в 2018 году – на яхте у берегов Индии. Она с помощью друзей совершила попытку бегства от семьи на яхте. Тогда ее поймали при помощи спецназа, вкололи наркотики и доставили обратно под стражу.

Отец Латифы, шейх Мохаммед бин Рашид Аль-Мактум – один из самых богатых глав государств в мире, правитель эмирата Дубай, премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).