"Не знаю, выживу ли": дочь премьер-министра ОАЭ утверждает, что отец взял ее в заложники (видео)

ООН направит запрос в ОАЭ по поводу местонахождения принцессы.

Дочь премьер-министра ОАЭ, 35-летняя принцесса Латифа Аль Мактум, обвинила своего отца в том, что он держал ее в заложниках в Дубае после того, как она пыталась бежать из города в 2018 году. Об этом сообщает BBC.

Издание обнародовало видеообращение Латифы, в котором она сообщает, что ее удерживают против воли на вилле. На окнах решетки, а ее постоянно охраняют, поэтому уединиться она может только в ванной. На видео принцесса говорит, что боится за свою жизнь.

"Я не знаю, когда меня выпустят и на каких условиях. Каждый день я беспокоюсь о своей безопасности и жизни. Я на самом деле не знаю, выживу ли в сложившейся ситуации. Сейчас я очень устала от всего", – рассказал дочь эмира Дубая.

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По данным BBC, управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что обсудит с лидерами ОАЭ задержание и состояние принцессы. Ведь ранее официально сообщалось, что Латифа в безопасности вместе с семьей.

Бывший Верховный комиссар ООН по правам человека поддержала призыв установить текущее состояние и местонахождение Латифы.

"Я по-прежнему очень переживаю за Латифу. Что-то происходит. Я думаю, что это следует расследовать", – приводит BBC слова Мэри Робинсон.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство "обеспокоено", но "подождет и посмотрит, как (ООН) будет продвигаться" с их расследованием.

С помощью друзей принцесса Латифа совершила попытку бегства от семьи на яхте в 2018 году. Тогда ее поймали при помощи спецназа, вкололи наркотики и доставили обратно под стражу.

Отец Латифы, шейх Мохаммед бин Рашид Аль-Мактум – один из самых богатых глав государств в мире, правитель эмирата Дубай, премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).