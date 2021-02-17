"Не знаю, чи виживу": дочка прем'єр-міністра ОАЕ стверджує, що батько взяв її в заручники (відео)

ООН надішле запит в ОАЕ з приводу місцезнаходження принцеси.

Дочка прем'єр-міністра ОАЕ, 35-річна принцеса Латіфа Аль Мактум, звинуватила свого батька в тому, що він тримав її в заручниках у Дубаї після того, як вона намагалася втекти з міста в 2018 році. Про це повідомляє BBC.

Видання оприлюднило відеозвернення Латіфи, в якому вона повідомляє, що її утримують проти волі на віллі. На вікнах грати, а її постійно охороняють, тому усамітнитися вона може тільки у ванній. На відео принцеса каже, що боїться за своє життя.

"Я не знаю, коли мене випустять і на яких умовах. Кожен день я турбуюся про свою безпеку і життя. Я насправді не знаю, чи виживу в ситуації, що склалася. Зараз я дуже втомилася від всього", — розповів дочка еміра Дубая.

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За даними BBC, управління Верховного комісара ООН із прав людини заявило, що обговорить з лідерами ОАЕ затримання і стан принцеси. Адже раніше офіційно повідомлялося, що Латіфа в безпеки разом із сім'єю.

Колишній Верховний комісар ООН із прав людини підтримала заклик встановити поточний стан і місцезнаходження Латіфи.

"Я як і раніше дуже переживаю за Латіфу. Щось відбувається. Я думаю, що це слід розслідувати", — наводить BBC слова Мері Робінсон.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що уряд "стурбований", але "почекає і подивиться, як (ООН) просуватиметься" з їхнім розслідуванням.

За допомогою друзів принцеса Латіфа зробила спробу втечі від сім'ї на яхті в 2018 році. Тоді її спіймали за допомогою спецназу, вкололи наркотики і доставили назад під варту.

Батько Латіфи, шейх Мохаммед бін Рашид Аль-Мактум — один із найбагатших глав держав у світі, правитель емірату Дубай, прем'єр-міністр і віце-президент Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).