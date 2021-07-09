Втеча принцеси Латіфи: виявити дочку-втікачку шейха Дубая допомогло ФБР, — розслідування

Влада Дубая сказала співробітнику ФБР, що принцеса була викрадена і перебуває в небезпеці. Посилаючись на строкову ситуацію, федеральний агент пішов на порушення процедури.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) обманом змусило допомогти лідеру Дубая шейху Мохаммеду бінт Рашиду аль-Мактуму знайти його дочку-втікачку принцесу Латіфу три роки тому, повідомляє USA Today у своєму новому розслідуванні.

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Щоб залучити американців до пошуку принцеси, їм сказали, що Латіфу викрали, стверджує видання.

Як відомо, Латіфа була знайдена на борту яхти Nostromo біля узбережжя Гоа, Індія, у березні 2018 року після невдалої спроби втекти в США. Їй допомагав у втечі в Оман колишній французький військово-морський капітан і шпигун Ерве Жобер.

[ + – ] Ерве Жобер допомагав принцесі Латіфі втекти Фото: Herve Jaubert/Twitter

Судно захопили індійські спецслужби, а дочку шейха, а також людей, які були з нею, відправили назад у Дубай. При цьому відомо, що сама втікачка благала застрелити її, аби тільки не повертатися додому.

Раніше повідомлялося, що індійська влада знайшла їх у Nostromo, визначивши місце розташування телефону француза. Однак, нові факти говорять про те, що саме ФБР дійсно виявило яхту і передало інформацію в Дубай.

Латіфа сподівалася подати заяву про надання притулку в США. Крім Жобера, їй допомагала і фінська інструкторка з фітнесу Тійна Яухіайнен. Разом вони розробили план, згідно з яким її відвезли в прихованому відсіку автомобіля з Дубая в Оман, а потім на гідроциклі і швидкісному катері доставили до Nostromo. Принцеса піднялася на борт яхти 24 лютого 2018 року в міжнародних водах біля узбережжя Маската. Вони пливли вісім днів на південь по Аравійському морю, причому Жобер попередив команду і пасажирів, щоб вони ні в якому разі не користувалися інтернетом. Однак, Латіфа кілька разів перевіряла свою електронну пошту, що і стало її фатальною помилкою.

[ + – ] Принцеса Латіфа і Тійна Яухіайнен у день втечі Фото: The Guardian

"Це було перевірено ще з іншою інформацією і базами даних у цьому районі, і еміратці змогли точно зʼясувати, на якому човні вона перебувала і де вона перебувала", — повідомили журналісти з посиланням на джерела.

У Дубаї її намагався знайти батько. Його офіс звʼязався з місцевим агентом ФБР і попросив про допомогу, заявивши, що вона "була взята в заручники".

Агента спеціально попросили уточнити в інтернет-провайдерів у США, коли її облікові записи електронної пошти були востаннє доступні. Згідно з повідомленням, співробітник ФБР проконсультувався зі своїм начальником, який був у посольстві США в Абу-Дабі. Потім вони звʼязалися з неназваним інтернет-провайдером, яким користується Nostromo, і запросили інформацію.

У свою чергу компанія спочатку повідомила агенту, що їм буде потрібен ордер суду, проте передала дані, коли агент відповів, що це термінова ситуація, повʼязана з міжнародним порятунком заручників.

[ + – ] Яхта Nostromo Фото: Herve Jaubert/Twitter

"ФБР дійсно вважало, що це було викрадення людей, і США рятували становище", — сказало розслідувачам одне неназване джерело. Інсайдери також говорять, що агенти обійшли процедуру і не представили ордер із суду для отримання інтернет-даних, як повинні були зробити. Замість цього вони попросили інтернет-провайдера передати інформацію в рамках "динамічної надзвичайної ситуації із заручником, який був дочкою лідера близького союзника США на Близькому Сході".

Незрозуміло, чи знав президент Трамп про будь-яку передбачувану причетність ФБР. У свою чергу федерали поки не підтверджують і не спростовують оприлюднену в ЗМІ інформацію.

Що ж стосується принцеси Латіфи, то після трьох років увʼязнення вона почала зʼявлятися на публіці, і в мережі є кілька її знімків, зроблених подругами в Дубаї, а також в іспанському аеропорту.

Нагадаємо, про долю дочки шейха заговорили після того, як в інтернет потрапило відео, у якому вона розповіла, що її тримають в увʼязненні, і вона боїться за своє життя. Долею принцеси занепокоїлися навіть в ООН, зажадавши в Дубая надати докази, що з Латіфою все в порядку.